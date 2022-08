Szymon Hołownia: nawet jeśli Kaczyński nie wyprowadzi Polski z Unii, to doprowadzi do Unii dwóch prędkości

Szymon Hołownia, lider Polski 2050, odnosząc się w "Tak jest" w TVN24 do konfliktu polskiego rządu z Unią Europejską, dotyczącego Krajowego Planu Odbudowy, stwierdził, że "to jest idiotyzm ocierający się o zdradę stanu". Ocenił także, że "nawet jeśli Kaczyński nie wyprowadzi Polski z Unii, to doprowadzi do Unii dwóch prędkości".

Szymon Hołownia o "idiotyzmie ocierającym się o zdradę stanu"

- Myślę, że mówiąc o KPO, trzeba zakończyć wszystkie tryby warunkowe, które wokół tego mamy, (…). Nie dostaniemy tych pieniędzy. Nie ma na to żadnej szansy, żeby w tym roku - a są bardzo małe, żeby i w następnym - jakiekolwiek pieniądze do nas spłynęły. W tym roku straciliśmy przez Kaczyńskiego i Ziobrę 20 miliardów, (…) oni nas bezczelnie z nich okradli, one do Polski nie przypłyną i oni (rządzący - red.) muszą zostać za to rozliczeni - powiedział Hołownia.