"Dla nieudolności Ziobry nie warto tracić dziesiątków miliardów złotych"

Chcemy być państwem praworządnym i chcemy otrzymać gigantyczne wsparcie dla ratowania gospodarki i radzenia sobie z pandemią. To, że minister Zbigniew Ziobro nie potrafi tak skonstruować reform sądownictwa, aby Polacy i reszta Europy byli przekonani, że one nie naruszają niezawisłości sędziowskiej, to jest problem Ziobry i PiS-u, a nie Polaków i Europy - oświadczył Radosław Sikorski. Jak dodał europoseł i były szef dyplomacji, "dla tej nieudolności Ziobry nie warto tracić dziesiątków miliardów złotych".

Kolejne rozmowy w sprawie budżetu UE na najwyższym szczeblu odbędą się 10-11 grudnia podczas szczytu Unii Europejskiej. Liderzy państw Wspólnoty podejmą próbę rozwiązania obecnej sytuacji.

W połowie listopada rządy Polski i Węgier oświadczyły, że nie godzą się na rozporządzenie, które wprowadza zasadę warunkowania dostępu do środków unijnych przestrzeganiem zasady praworządności i w związku z tym mogą zawetować projekt ram finansowych UE na lata 2021-2027. Weto Polski i Węgier nie wstrzymuje jednak całej procedury budżetowej.

Do kwestii ewentualnego polskiego weta odniósł się w poniedziałek na konferencji prasowej w Sejmie były szef dyplomacji, a obecnie europoseł Radosław Sikorski.

"Gdyby Polska miała zawetować fundusz i budżet, to popełniłaby ten sam błąd, który popełnili Brytyjczycy"

- Tak się złożyło, ze w tym tygodniu rozstrzygną się losy budżetu, funduszu i brexitu. Gdyby Polska miała zawetować fundusz i budżet, to popełniłaby ten sam błąd intelektualny, który popełnili Brytyjczycy, mianowicie uważanie, że każda różnica zdań z resztą Unii Europejskiej to jest kwestia suwerenności. To jest trywializowanie ważnego dla każdego Polaka pojęcia suwerenności - oświadczył Sikorski.

Jak mówił, w archiwum Sejmu przechowywany jest egzemplarz projektu konstytucji Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej z odręcznymi korektami Józefa Stalina. - Na tym polegał brak suwerenności, że konstytucję nadał nam obcy, wrogi Polsce dyktator. Podobnie poprzednio w naszej historii - wskazał.

Zaznaczył, że "suwerenność to jest ważna rzecz, ale każde przegrane głosowanie w Unii Europejskiej nie jest jej utratą". - Suwerenność w sensie funkcjonalnym oznacza zdolność państwa do dobrowolnego zawierania traktatów. Chyba nikt nie podważy tego, że traktat lizboński został wynegocjowany oraz ratyfikowany przez demokratycznie wybranego polskiego prezydenta Lecha Kaczyńskiego - stwierdził europoseł.

Przypomniał, że to właśnie w traktacie z Lizbony znajduje się art. 2, który mówi o praworządności. - A teraz rozporządzenie (Komisji Europejskiej - red.), przyjęte głosowaniem 25 do 2 i przez miażdżącą większość w Parlamencie Europejskim, ten zapis realizuje - zauważył.

Radosław Sikorski na konferencji w Sejmie odniósł się do sporu o unijny budżet PAP/Rafał Guz

"Premier Morawiecki stanął przed historycznym wyborem"

Sikorki stwierdził, że premier Mateusz Morawiecki "stanął przed historycznym wyborem, osobistym". - Czy chce przejść do historii Polski jako ktoś, kto skutecznie przekonał swój obóz polityczny do kontynuowania polskiego uczestnictwa w integracji europejskiej, czy też - jak David Cameron - rozpoczął proces wychodzenia Polski z Unii Europejskiej - oświadczył były minister spraw zagranicznych.

Jego zdaniem, szef polskiego rządu "został bardzo sprytnie wmanewrowany w tę sytuację przez ministra sprawiedliwości, który twierdzi, że to jest kwestia suwerenności". - Jeśli Morawiecki nie zawetuje, to jego podwładny będzie go oskarżał o utratę suwerenności, a jeśli zawetuje, to będzie go oskarżał o utratę 120 miliardów złotych. Tak czy inaczej minister Ziobro ma nadzieję głowę pana premiera uzyskać i być może go zastąpi - ocenił europoseł.

Jak zaznaczył, "to są kwestie ich przepychanek, ale interes Polski jest zupełnie inny". - Chcemy być państwem praworządnym i chcemy otrzymać gigantyczne wsparcie dla ratowania gospodarki i radzenia sobie z pandemią. To, że minister Ziobro nie potrafi tak skonstruować reform sądownictwa, aby Polacy i reszta Europy byli przekonani, że one nie naruszają niezawisłości sędziowskiej, to jest problem Ziobry i PiS-u, a nie Polaków i Europy. Dla tej nieudolności Ziobry nie warto tracić dziesiątków miliardów złotych - oznajmił Sikorski.

Autor:momo/adso

Źródło: TVN24