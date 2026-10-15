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Włodzimierz Czarzasty o Bogdanie Święczkowskim: mówią zrób i robi

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Świeczkowski własnym ciałem blokuje wejście do pokoi sędziowskich
Czarzasty o Święczkowskim: uważa, że Trybunał jest jego własnością
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Bogdan Święczkowski uważa, że Trybunał Konstytucyjny jest jego własnością i uważa, że będzie wykładnią prawa - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 Włodzimierz Czarzasty. Marszałek Sejmu komentował środowe zamieszanie w siedzibie TK i zapowiedział, że Trybunał zostanie odzyskany dla obywateli. Powiedział też, kiedy odbędą się głosowania w sprawie projektów dotyczących aborcji.

Włodzimierz Czarzasty pytany był w "Faktach po Faktach" w TVN24 o to, czy polityczna bitwa o odzyskanie dla Polaków Trybunału Konstytucyjnego jest do wygrania. - Ona będzie wygrana - odpowiedział.

Zdaniem marszałka Sejmu to kwestia "niedługiego" czasu. Przypomniał, że prezes TK Bogdan Święczkowski powiedział w środę, że oczekuje na informację od prezydenta, czy ten uznaje, że ślubowanie sędziego Macieja Berka odbyło się w obecności głowy państwa.

Włodzimierz Czarzasty
Włodzimierz Czarzasty
Źródło zdjęcia: TVN24

- Chciałem panu Święczkowskiemu powiedzieć - proszę pana, to nie jest tak, że Trybunał Konstytucyjny ma czekać, co zrobi prezydent. Jest pan niezależny - powiedział Czarzasty. Sprecyzował, że Święczkowski "powinien być niezależny".

Czarzasty o Święczkowskim: uważa, że jest wykładnią prawa

Prowadzący rozmowę Grzegorz Kajdanowicz pytał, w jakiej roli - zdaniem marszałka Sejmu - występuje Święczkowski na zdjęciu z TK, na którym widać, jak blokuje wejście do pokoi sędziowskich.

Święczkowski własnym ciałem blokuje wejście do pokoi sędziowskich
Święczkowski własnym ciałem blokuje wejście do pokoi sędziowskich
Źródło zdjęcia: TVN24

- To jest człowiek, który uważa, że Trybunał Konstytucyjny jest jego własnością. To jest człowiek, który uważa, że on będzie wykładnią prawa i absolutnie nikt w tej wykładni prawa mu nie przeszkodzi. To jest człowiek, który jest absolutnie zależny od władzy politycznej. To jest człowiek, który wie, że będzie broniony przez pana prezydenta i będzie broniony przez prawicę, w tym PiS - wymieniał Czarzasty.

Marszałek Sejmu powiedział, jak PiS i środowisko prezydenta "rozumieją funkcjonowanie państwa". - Jeżeli nam nie odpowiada na przykład wybór członków KRS-u według ustawy, to się dzwoni i mówi się: "panie Święczkowski, mamy do pana taką prośbę, (...) niech pan tak zrobi, że ci, którzy byli wybierani, to to już jest nieważne. Niech pan powie, że to zupełnie trzeba inaczej robić" - mówił.

- Ale przecież to nie jest logiczne, mówi Święczkowski - ciągnął Czarzasty. - Oni mówią: "dobra, jest logiczne, nie jest logiczne, zrób to". I robi - opisał.

Zdaniem Czarzastego "Święczkowski głównie broni się przed tym, żeby Trybunał Konstytucyjny się nie zebrał w pełnym składzie i żeby nie pozbawił go immunitetu". - Broni siebie i mówi panu Nawrockiemu i panu Kaczyńskiemu (...) posłuchajcie, jak mnie odwołają, to wy nie będziecie mieli olbrzymiego instrumentu - ocenił.

Czarzasty: nie zaprosiłem Nawrockiego na ślubowanie Berka

Czarzasty wyjaśnił też, dlaczego nie zaprosił Karola Nawrockiego na uroczystość ślubowania Macieja Berka w Sejmie. - Pan prezydent miał miesiąc na to, żeby się zdecydować, czy zrobi to, czy tego nie zrobi [czy przyjmie ślubowanie od Macieja Berka - red.] - przypomniał. 

Na uwagę, że w tej sytuacji chodzi o gest, Czarzasty odpowiedział: - Gesty się skończyły. Skuteczność się zaczęła.

- Jak mam zapraszać człowieka, który kilka miesięcy temu dostaje nominacje, wybrane sześć osób, z tych sześciu osób wybiera dwie na zasadzie (…) na kogo wypadnie, na tego bęc - mówił marszałek Sejmu. Powiedział, że chce rozmawiać z kimś, kto "jest poważny i kto bierze odpowiedzialność za kraj, za naród".

Włodzimierz Czarzasty o projektach dotyczących aborcji

Czarzasty pytany był w "Faktach po Faktach" również o to, kiedy dwa projekty dotyczące aborcji - jeden dotyczący częściowej dekryminalizacji, drugi zakładający przywrócenie możliwości przerwania ciąży w przypadku ciężkiej wady płodu - wyjdą z Sejmu. 

Marszałek Sejmu zapowiedział, że we wtorek "będzie drugie i trzecie czytanie ustawy aborcyjnej". Doprecyzował, że odbędą się wtedy "dwa głosowania". 

- Uwierzcie w polityków, czasami im coś nie wychodzi, ale są rozsądni. Kosiniak jest rozsądnym politykiem, Tusk jest rozsądnym politykiem, Lewica jest rozsądną formacją. Dogadamy się w tej sprawie, bo żeśmy, do diabła, ludziom to obiecali - zadeklarował.

- To niech pan teraz jeszcze tylko powie o tym, że są to rozsądni politycy kobietom, czy ludziom, którzy będą protestowali 22 października w kilkudziesięciu miastach Polski właśnie w sprawie tego, że w sprawie aborcji zabrakło sprawczości - zauważył Kajdanowicz.

Czarzasty w odpowiedzi zwrócił uwagę, że kadencja Sejmu wynosi cztery lata i minął właśnie trzeci rok od wyborów. - My jako Lewica zrobiliśmy 20 ustaw lewicowych i wprowadziliśmy te ustawy. Teraz jest czas na to - mówił.

- Tych, którzy są urażeni, przepraszam. Uważam, że takie słowa powinny paść. Ale nigdy z programu Lewicy ta sprawa nie wyjdzie - zapewnił.

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Źródło: TVN24
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Tagi:
Włodzimierz CzarzastyTrybunał KonstytucyjnyBogdan ŚwięczkowskiMaciej BerekKarol Nawrocki
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