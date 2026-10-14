Polska Spór o Trybunał Konstytucyjny. "Święczkowski zablokował drogę sędziemu Berkowi, wypchnął go z korytarza" Justyna Sochacka |

Markiewicz: Święczkowski zablokował drogę Berkowi, wypchnął go z korytarza i stanął w drzwiach Źródło zdj. gł.: aweł Supernak/PAP

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Sędzia TK Maciej Berek, po złożeniu w środę rano w Sejmie ślubowania z formułą "wobec prezydenta" , a następnie złożeniu roty ślubowania na piśmie w kancelarii prezydenta, pojechał do siedziby Trybunału wraz z innymi sędziami wybranymi w tej kadencji przez Sejm. Spotkał się tam z prezesem Bogdanem Święczkowskim.

Potem Berek nie został dopuszczony do pomieszczeń sędziowskich przez prezesa TK. Ten miał naruszyć nietykalność osobistą Berka i szarpać go.

Markiewicz: Święczkowski wypchnął Berka z korytarza i stanął w drzwiach

O tym, co się działo w siedzibie TK, opowiedział w "Tak jest" Krystian Markiewicz, jeden z czworga wybranych w marcu przez Sejm sędziów TK, który nie został dopuszczony do orzekania.

Markiewicz mówił, że po rozmowie Święczkowskiego z Berkiem, między innymi sędziowie Sławomir Patyra i Magdalena Bentkowska, "zaprosili nas" do pokoi sędziowskich. Jak relacjonował, nagle "podbiegł pan Święczkowski, zablokował drogę panu sędziemu Berkowi, wypchnął go z tego korytarza, który wiedzie do gabinetów sędziowskich i stanął w drzwiach".

Dodał, że publikowane zdjęcia pokazują momenty "po tym, kiedy doszło do naruszenia nietykalności cielesnej pana sędziego Berka".

Świeczkowski własnym ciałem blokuje wejście do pokoi sędziowskich Źródło zdjęcia: TVN24

Dopytywany, czy Święczkowski chciał ingerować w to, kogo do swojego gabinetu zaproszą inni sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, odpowiedział: - Dokładnie tak.

- Nie mieliśmy takiego zamiaru, żeby anektować jakieś pokoje, tylko chcieliśmy skorzystać z zaproszenia innych sędziów, co pan Święczkowski uniemożliwił swoim działaniem, przy okazji doprowadzając do sytuacji bez precedensu - powiedział Markiewicz. - To nie jest jakieś tam działanie, tylko to jest naruszenie nietykalności sędziego Trybunału Konstytucyjnego w Trybunale Konstytucyjnym - zaznaczył.

Przekazał, że z tego, co wie, zawiadomienie w tej sprawie zostało już złożone do prokuratury.

Święczkowski "występował w podwójnej roli"

- Dla mnie jako dla sędziego, który ponad dwadzieścia lat sprawuje tę funkcję, była to rzecz absolutnie bez precedensu, bo więcej tam było dzisiaj posłów jednej partii - Prawa i Sprawiedliwości - niż sędziów Trybunału - relacjonował.

- Więc ta ochrona, która towarzyszyła panu Święczkowskiemu, to nie była wcale straż trybunalska. To byli posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Tak się zastanawiam, co się stało z tym trybunałem. Trybunał, który ma decydować o tym, czy politycy naruszają konstytucję, czy też nie, nagle stał się jakimś zapleczem politycznym dla jednej partii i ci posłowie przychodzili do gabinetu prezesowskiego, tak jakby przychodzili do swoich gabinetów.

Przepychanki przed Trybunałem Konstytucyjnym

W związku ze złożeniem ślubowania na sędziego TK przez Berka przed budynkiem Trybunału zebrał się tłum protestujących.

Około godziny 10 doszło do przepychanek z policją. Protestujący próbowali blokować wejście do siedziby TK. Policja rozmontowała barierki, ustawione tam wcześniej przez manifestujących. Czynny udział w przepychankach brał udział m.in. Robert Bąkiewicz z Ruchu Obrony Granic. Na miejscu byli posłowie PiS, w tym prezes Jarosław Kaczyński.