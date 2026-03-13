Za uchwałą głosowało 235 posłów, 197 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wcześniej Sejm nie uwzględnił wniosku PiS o odrzucenie uchwały oraz wniosku mniejszości zgłoszonego do treści uchwały.
Jak głosi uchwała Trybunał Konstytucyjny "w świetle standardów konstytucyjnych oraz wiążących RP standardów międzynarodowych i europejskich, przestał spełniać swoją funkcję jako organ bezstronny i niezawisły, służący obywatelom Rzeczypospolitej jako najważniejszy strażnik ich konstytucyjnych praw".
Zaznaczono, że zostało to potwierdzone między innymi przez orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, przez Europejski Trybunał Praw Człowieka i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
"Sejm uznaje za konieczne podjęcie działań służących ukształtowaniu składu osobowego Trybunału Konstytucyjnego w taki sposób, by Trybunał ten spełniał wymogi sądu ustanowionego na mocy prawa, niezawisłego i bezstronnego, w tym w szczególności dokonania wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego na wolne miejsca, z uwzględnieniem potrzeby odbudowy zaufania publicznego do tego organu".
W uchwale podkreślono, że "nadrzędnym celem podejmowanych działań jest przywrócenie funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego jako organu wykonującego określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zadania, w sposób zgodny z obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej porządkiem prawnym".
Sejm w piątek wybrał też sześciu sędziów TK na wakujące stanowiska.
Rekomendacje sejmowej komisji w sprawie kandydatur
W czwartek, po blisko pięciu godzinach posiedzenia, sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka zagłosowała w sprawie opinii wobec ośmiu kandydatur na sędziów TK. Obecnie w Trybunale na 15 stanowisk jest sześć wakatów.
Rekomendacje komisji otrzymali wszyscy kandydaci zgłoszeni przez Prezydium Sejmu: sędzia, obecny przewodniczący komisji kodyfikacyjnej ustroju sądownictwa i prokuratury przy MS Krystian Markiewicz, dr hab. nauk prawnych, prof. w Instytucie Nauk Prawnych PAN Maciej Taborowski, dr hab. nauk prawnych, prof. w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Marcin Dziurda, sędzia, obecnie prezes Sądu Okręgowego w Opolu Anna Korwin-Piotrowska, dr hab. prof. Uniwersytetu Śląskiego Dariusz Szostek, a także adwokat dr Magdalena Bentkowska.
Jeden kandydat PiS na sędziego TK z pozytywną opinią
Kandydaci ci otrzymali w głosowaniach komisji: Markiewicz - 18 głosów za, 5 przeciw, 0 wstrzymujących, Taborowski - 18 za, 4 przeciw, 1 wstrzymujący, Dziurda - 18 za, 4 przeciw, 1 wstrzymujący, Korwin-Piotrowska - 18 za, 4 przeciw, 0 wstrzymujących, Szostek - 18 za, 4 przeciw, 1 wstrzymujący, Bentkowska - 18 za, 5 przeciw, 0 wstrzymujących.
Zarekomendowana przez komisję została też zgłoszona przez PiS kandydatura adiunkta z Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego dr Michała Skwarzyńskiego. Ten kandydat otrzymał na komisji 6 głosów za, 3 przeciw i 14 wstrzymujących.
Negatywną opinię komisji otrzymał jedynie drugi kandydat PiS - prof. dr hab. Artur Kotowski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który jako jedyny nie był obecny na czwartkowym posiedzeniu komisji. Za tą kandydaturą głosowało 5 członków komisji, 18 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Wybór nowych sędziów
Sejm w piątek wybrał sześciu nowych sędziów TK. Zostali nimi wszyscy kandydaci zgłoszeni przez Prezydium Sejmu: Markiewicz, Taborowski, Dziurda, Korwin-Piotrowska, Szostek i Bentkowska.
Sejm odrzucił jednocześnie kandydaturę Skwarczyńskiego. "Za" głosowało 172 posłów, "przeciw" 253, a czterech wstrzymało się od głosu.
Dyskusja na komisji
Głosowania poprzedziło ponad cztery i pół godziny dyskusji i zadawania pytań przez posłów do kandydatów. Sebastian Kaleta (PiS) pytał Markiewicza m.in., czy "Polska zobowiązana jest do uznawania za wiążące orzecznictwo TSUE w zakresie organizacji ustroju sądownictwa oraz TK".
Markiewicz wskazał w odpowiedzi, że "każde orzeczenie trybunałów europejskich traktuje poważnie, bo jeżeli żyjemy w państwie prawa (...) to orzeczeń należy przestrzegać". - Obojętnie, czy mi się podobają, czy mi się nie podobają - podkreślił.
- Czysto abstrakcyjnie odpowiadając na pytanie, to na podstawie konstytucji RP został podpisany traktat akcesyjny, staliśmy się państwem Unii bez żadnych zastrzeżeń (...) i te wszystkie przepisy, zarówno RP, jak i prawa międzynarodowego, które są przyjęte na podstawie i zgodnie z Konstytucją RP w całości obowiązują i RP, i nas wszystkich - mówił Markiewicz.
Marcin Warchoł (PiS) spytał Korwin-Piotrowską o opinię na temat niepublikowania wyroków TK i kiedy - jej zdaniem - należy zacząć je publikować. Korwin-Piotrowska powiedziała, iż "nie ulega żadnej wątpliwości, że wyroki Trybunału Konstytucyjnego muszą być publikowane".
Wynagrodzenia i "bikameralizm nieegalitarny"
Dziurda został zaś spytany, czy sędziom TK można nie wypłacać uposażenia. Kandydat odpowiedział, że na płaszczyźnie zarówno przepisów ustawowych, jak i ogólnych zasad prawa, wynagrodzenia - dla osób, które pełnią dane funkcje - powinny być wypłacane. Do takiej opinii przychylił się także Taborowski.
Markiewicza poseł Warchoł zapytał zaś o znaczenie pojęcia "bikameralizmu nieegalitarnego". - Rozumiem, że będziemy egzaminowani z wiedzy prawniczej - odparł Markiewicz.
Bentkowska była natomiast pytana, czy brak udziału Prokuratora Generalnego na rozprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym stanowi naruszenie przepisów powszechnie obowiązującego prawa. - Udział nie jest obowiązkowy - podkreśliła Bentkowska.
Szostek został zapytany przez posła Michała Wójcika (PiS), czy Sejm może "tak długo nie wybierać" sędziów do TK i czy zgodzi się z tym, iż "to jest delikt". Szostek powiedział, iż "Sejmowi nie możemy przypisać jakiegokolwiek deliktu - gdyż sam delikt dotyczy z reguły jednej osoby. Podkreślił jednak, że TK ma 15 sędziów i "tyle powinien Trybunał mieć prawidłowo powołanych".
"Jesteśmy w stanie zakończyć spór dotyczący TK"
Część pytań dotyczyła tego, kto jest prezesem TK. - Prezydent powołał na prezesa TK pana Bogdana Święczkowskiego, natomiast oczywiście odrębną kwestią jest ocena prawidłowości tego powołania. Ja w tym momencie nie mam kompetencji, żeby takiej oceny dokonywać - mówił Dziurda.
Podkreślił również, iż w jego ocenie "niedobrze jest oczekiwać od kandydatów na sędziów - zwłaszcza sądu konstytucyjnego - że będą mieli jasne i stanowcze poglądy na każde pytanie, ponieważ to oznaczałoby, że całe orzekanie przed sądem, prawo do bycia wysłuchanym, nie ma sensu".
- Ten rok jest wyjątkowy, a to dlatego, że po wielu, wielu latach myślę, że jesteśmy w stanie zakończyć spór dotyczący TK, a jak ważna to instytucja, to wszyscy wiemy. (...) Mamy naprawdę olbrzymią szansę przejść od sporów toczonych od dekady do realnego działania i ochrony naszego państwa - ocenił Szostek.
Z kolei Skwarzyński mówił, że "autorytet organów kolegialnych zawsze buduje się na tym, że jest tam pewnego rodzaju sprzeczność poglądów". - Nie chodzi o moją osobę, ja nie muszę być w TK, ale proszę tylko o jedno, abyście państwo uszanowali ten wybór, który ukształtował ten Sejm, żeby nie doprowadzać do sytuacji ignorowania opozycji - zwracał się do posłów z komisji.
Do tej pory Sejm czterokrotnie nie wybrał kandydatów na wolne miejsca w TK. We wcześniejszych procedurach kandydatów zgłaszał tylko klub PiS i wtedy byli to poseł Marek Ast i prof. Artur Kotowski.
Opracowali Adam Styczek, Justyna Sochacka
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: TVN24