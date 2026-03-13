Logo strona główna
Polska

"Proszę tylko o jedno". Burzliwa komisja i siedmiu kandydatów, dziś zdecyduje Sejm

Trybunał Konstytucyjny
Jest sześć wakatów w Trybunale Konstytucyjnym. W czwartek, po niemal pięciu godzinach posiedzenia, sejmowa komisja zaopiniowała siedmiu kandydatów - sześciu zgłoszonych przez Prezydium Sejmu i jednego z dwóch zgłoszonych przez PiS. Dziś w tej sprawie ma głosować Sejm.

W czwartek, po blisko pięciu godzinach posiedzenia, sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka zagłosowała w sprawie opinii wobec ośmiu kandydatur na sędziów TK. Obecnie w Trybunale na 15 stanowisk jest sześć wakatów.

Rekomendacje komisji otrzymali wszyscy kandydaci zgłoszeni przez Prezydium Sejmu: sędzia, obecny przewodniczący komisji kodyfikacyjnej ustroju sądownictwa i prokuratury przy MS Krystian Markiewicz, dr hab. nauk prawnych, prof. w Instytucie Nauk Prawnych PAN Maciej Taborowski, dr hab. nauk prawnych, prof. w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Marcin Dziurda, sędzia, obecnie prezes Sądu Okręgowego w Opolu Anna Korwin-Piotrowska, dr hab. prof. Uniwersytetu Śląskiego Dariusz Szostek, a także adwokat dr Magdalena Bentkowska.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Jeden kandydat PiS na sędziego TK z pozytywną opinią

Kandydaci ci otrzymali w głosowaniach komisji: Markiewicz - 18 głosów za, 5 przeciw, 0 wstrzymujących, Taborowski - 18 za, 4 przeciw, 1 wstrzymujący, Dziurda - 18 za, 4 przeciw, 1 wstrzymujący, Korwin-Piotrowska - 18 za, 4 przeciw, 0 wstrzymujących, Szostek - 18 za, 4 przeciw, 1 wstrzymujący, Bentkowska - 18 za, 5 przeciw, 0 wstrzymujących.

Zarekomendowana przez komisję została też zgłoszona przez PiS kandydatura adiunkta z Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego dr Michała Skwarzyńskiego. Ten kandydat otrzymał na komisji 6 głosów za, 3 przeciw i 14 wstrzymujących.

Negatywną opinię komisji otrzymał jedynie drugi kandydat PiS - prof. dr hab. Artur Kotowski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który jako jedyny nie był obecny na czwartkowym posiedzeniu komisji. Za tą kandydaturą głosowało 5 członków komisji, 18 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Dyskusja na komisji

Głosowania poprzedziło ponad cztery i pół godziny dyskusji i zadawania pytań przez posłów do kandydatów. Sebastian Kaleta (PiS) pytał Markiewicza m.in., czy "Polska zobowiązana jest do uznawania za wiążące orzecznictwo TSUE w zakresie organizacji ustroju sądownictwa oraz TK".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Markiewicz wskazał w odpowiedzi, że "każde orzeczenie trybunałów europejskich traktuje poważnie, bo jeżeli żyjemy w państwie prawa (...) to orzeczeń należy przestrzegać". - Obojętnie, czy mi się podobają, czy mi się nie podobają - podkreślił.

- Czysto abstrakcyjnie odpowiadając na pytanie, to na podstawie konstytucji RP został podpisany traktat akcesyjny, staliśmy się państwem Unii bez żadnych zastrzeżeń (...) i te wszystkie przepisy, zarówno RP, jak i prawa międzynarodowego, które są przyjęte na podstawie i zgodnie z Konstytucją RP w całości obowiązują i RP, i nas wszystkich - mówił Markiewicz.

Marcin Warchoł (PiS) spytał Korwin-Piotrowską o opinię na temat niepublikowania wyroków TK i kiedy - jej zdaniem - należy zacząć je publikować. Korwin-Piotrowska powiedziała, iż "nie ulega żadnej wątpliwości, że wyroki Trybunału Konstytucyjnego muszą być publikowane".

Wynagrodzenia i "bikameralizm nieegalitarny"

Dziurda został zaś spytany, czy sędziom TK można nie wypłacać uposażenia. Kandydat odpowiedział, że na płaszczyźnie zarówno przepisów ustawowych, jak i ogólnych zasad prawa, wynagrodzenia - dla osób, które pełnią dane funkcje - powinny być wypłacane. Do takiej opinii przychylił się także Taborowski.

Markiewicza poseł Warchoł zapytał zaś o znaczenie pojęcia "bikameralizmu nieegalitarnego". - Rozumiem, że będziemy egzaminowani z wiedzy prawniczej - odparł Markiewicz.

Krystian Markiewicz i Adam Bodnar
Krystian Markiewicz i Adam Bodnar
Źródło: PAP/Leszek Szymański

Bentkowska była natomiast pytana, czy brak udziału Prokuratora Generalnego na rozprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym stanowi naruszenie przepisów powszechnie obowiązującego prawa. - Udział nie jest obowiązkowy - podkreśliła Bentkowska.

Szostek został zapytany przez posła Michała Wójcika (PiS), czy Sejm może "tak długo nie wybierać" sędziów do TK i czy zgodzi się z tym, iż "to jest delikt". Szostek powiedział, iż "Sejmowi nie możemy przypisać jakiegokolwiek deliktu - gdyż sam delikt dotyczy z reguły jednej osoby. Podkreślił jednak, że TK ma 15 sędziów i "tyle powinien Trybunał mieć prawidłowo powołanych".

"Jesteśmy w stanie zakończyć spór dotyczący TK"

Część pytań dotyczyła tego, kto jest prezesem TK. - Prezydent powołał na prezesa TK pana Bogdana Święczkowskiego, natomiast oczywiście odrębną kwestią jest ocena prawidłowości tego powołania. Ja w tym momencie nie mam kompetencji, żeby takiej oceny dokonywać - mówił Dziurda.

Podkreślił również, iż w jego ocenie "niedobrze jest oczekiwać od kandydatów na sędziów - zwłaszcza sądu konstytucyjnego - że będą mieli jasne i stanowcze poglądy na każde pytanie, ponieważ to oznaczałoby, że całe orzekanie przed sądem, prawo do bycia wysłuchanym, nie ma sensu".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

- Ten rok jest wyjątkowy, a to dlatego, że po wielu, wielu latach myślę, że jesteśmy w stanie zakończyć spór dotyczący TK, a jak ważna to instytucja, to wszyscy wiemy. (...) Mamy naprawdę olbrzymią szansę przejść od sporów toczonych od dekady do realnego działania i ochrony naszego państwa - ocenił Szostek.

Z kolei Skwarzyński mówił, że "autorytet organów kolegialnych zawsze buduje się na tym, że jest tam pewnego rodzaju sprzeczność poglądów". - Nie chodzi o moją osobę, ja nie muszę być w TK, ale proszę tylko o jedno, abyście państwo uszanowali ten wybór, który ukształtował ten Sejm, żeby nie doprowadzać do sytuacji ignorowania opozycji - zwracał się do posłów z komisji.

Koalicja rządowa pracuje nad projektem uchwały

Do tej pory Sejm czterokrotnie nie wybrał kandydatów na wolne miejsca w TK. We wcześniejszych procedurach kandydatów zgłaszał tylko klub PiS i wtedy byli to poseł Marek Ast i prof. Artur Kotowski.

Równolegle do wyboru sędziów Trybunału, w Sejmie trwają prace nad projektem uchwały "w sprawie działań niezbędnych do zapewnienia spełniania przez TK wymogów sądu ustanowionego na mocy prawa, niezawisłego i bezstronnego".

Przygotowany przez posłów koalicji rządowej projekt uchwały głosi między innymi, że TK "w świetle standardów konstytucyjnych oraz wiążących RP standardów międzynarodowych i europejskich, przestał spełniać swoją funkcję jako organ bezstronny i niezawisły, służący obywatelom Rzeczypospolitej jako najważniejszy strażnik ich konstytucyjnych praw".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zaznaczono, że zostało to potwierdzone m.in. przez orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, przez Europejski Trybunał Praw Człowieka i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

W projektowanej uchwale Sejm ma uznać za konieczne działania służące ukształtowaniu takiego składu TK, by spełniał on wymogi sądu niezawisłego i bezstronnego. W projekcie wskazano też m.in. na podjętą przez Sejm uchwałę w marcu 2024 roku ws. usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego lat 2015-2023 w kontekście działalności TK.

Sejm podkreślił w tamtej uchwale z 2024 r., że "uwzględnienie w działalności organu władzy publicznej rozstrzygnięć TK wydanych z naruszeniem prawa może zostać uznane za naruszenie zasady legalizmu przez te organy". Sejm uznał też m.in., że orzekający w TK Jarosław Wyrembak i Justyn Piskorski nie są sędziami Trybunału. Od czasu podjęcia tamtej uchwały przez Sejm wyroki TK nie są publikowane w Dzienniku Ustaw.

Z kolei rząd, w przyjętej w grudniu 2024 r. uchwale wskazał, że ogłaszanie w dziennikach urzędowych rozstrzygnięć TK mogłoby doprowadzić do utrwalenia stanu kryzysu praworządności. Jak dodano, "nie jest dopuszczalne ogłaszanie dokumentów, które zostały wydane przez organ nieuprawniony".

Opracował Adam Styczek

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

SejmTrybunał Konstytucyjny
