Kropka nad i Piotr Zgorzelski o tym, co usłyszał na konsultacjach u prezydenta. "Oczywiście, że nie wierzę" Filip Czerwiński |

Piotr Zgorzelski o tym, co usłyszał na konsultacjach u prezydenta. "Oczywiście, że nie wierzę" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP

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Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego, oraz wicepremier i szef MON, lider tego ugrupowania Władysław Kosiniak-Kamysz byli na konsultacjach w Pałacu Prezydenckim po tym, jak prezes TK Bogdan Święczkowski miał zarządzoną przerwę w czynnościach służbowych.

Zgorzelski wyznał w "Kropce nad i" w TVN24, że podczas spotkania, w którym uczestniczyli prezydent Karol Nawrocki i szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki, została poruszona kwestia pięciorga sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych w tym roku, którzy nie zostali zaproszeni na złożenie ślubowania do Pałacu Prezydenckiego, lecz złożyli je w Sejmie.

Przedstawiciele PSL mieli się zapytać, dlaczego Nawrocki nie odebrał od nich ślubowania. - Uzyskałem taką odpowiedź, że wcale nie było przesądzone, że prezydent by tego ślubowania nie przyjął - powiedział gość Moniki Olejnik. Na pytanie, czy w to uwierzył, Zgorzelski odpowiedział: - Oczywiście, że nie wierzę.

Nawrockiemu "nie dano szansy"

Zgorzelski wspomniał też, że prezydentowi "nie dano szansy" na odebranie ślubowania od sędziów - pomimo faktu, że Nawrocki miał na to dużo czasu. - Tylko proszę mnie nie ustawiać w roli rzecznika prasowego pana prezydenta - zastrzegł.

Sejm wybrał sześcioro sędziów TK 13 marca. 1 kwietnia prezydent odebrał ślubowanie tylko od dwojga z nich. Pozostali złożyli ślubowania w Sejmie 9 kwietnia. Później jeszcze do TK zostali wybrani Sławomir Patyra (11 czerwca), od którego prezydent odebrał ślubowanie 28 lipca, oraz Maciej Berek (4 września), od którego go nie odebrał. Berek złożył ślubowanie w Sejmie 14 października.

- Ze względu właśnie na to, że obdarzam osobiście tych ludzi ogromnym szacunkiem, wszystkich, to chciałbym stworzyć im takie warunki, żeby nie było sytuacji, kiedy nie wygramy tych wyborów, że przyjdzie nowa władza i można sobie tylko wyobrazić, co zrobi - powiedział Zgorzelski.

Wicemarszałek Sejmu mówił, że "większość Polaków" chce resetu konstytucyjnego. Na uwagę Moniki Olejnik, że prezes PiS Jarosław Kaczyński jest przeciwko takiemu rozwiązaniu, o ile nie zostanie odwołany rząd Donalda Tuska, Zgorzelski odparł: - W ogóle mnie nie interesuje to, co powiedział Jarosław Kaczyński, bo on zadziałał w logice partyjnej, a nie państwowej.

Zgorzelski: nie reprezentuję tłustych kotów

Na początku programu Monika Olejnik pytała swojego gościa, czy czuje się przedstawicielem "tłustych kotów", nawiązując do ostatnich publikacji "Rzeczpospolitej" o upolitycznieniu spółek Skarbu Państwa.

- Nie czuję się przedstawicielem, jak to pani określiła, tłustych kotów z tego powodu, że uważam, że jeżeli członkowie Polskiego Stronnictwa Ludowego, a przynależność do partii politycznej jeszcze chyba nie jest zakazana, wypełniają swoje funkcje czy to w radach nadzorczych, czy w zarządach, do których z pewnością dostali się na podstawie konkursu, (...) to nie ma żadnego powodu, żeby mieli rezygnować ze względu na jakiś artykuł - odparł Zgorzelski.

Wicemarszałek mówił, że za rządów koalicji 15 października wartość spółek Skarbu Państwa wzrosła o 40 procent rok do roku. - Jeżeli wartość spółek Skarbu Państwa rośnie, to znaczy, że ludzie, którzy zasiadają w zarządach i radach nadzorczych spółek, są ludźmi kompetentnymi - ocenił.

Zgorzelski wskazał, że przez sześć lat prezesury Daniela Obajtka w Orlenie wartość akcji tej spółki nie rosła. Faktycznie: od lutego 2018 roku do lutego 2024 roku cena akcji Orlenu spadła z poziomu około 95 złotych do 65 złotych, a obecnie wynosi 121 złotych, osiągnąwszy szczyt we wrześniu tego roku ceną 164 złotych.

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