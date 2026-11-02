ROZMOWA PIASECKIEGO Tak sędziowie dostali się do Trybunału. Szef kancelarii premiera potwierdza Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Jan Grabiec o powodach nieobecności przedstawicieli KO na spotkaniu u prezydenta Źródło zdj. gł.: Marek Borawski/KPRP

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W sobotę w Pałacu Prezydenckim odbyła się seria spotkań prezydenta Karola Nawrockiego z parlamentarzystami, zwołanych w związku z wydarzeniami w Trybunale Konstytucyjnym. Wzięli w nich udział przedstawiciele klubów parlamentarnych i kół poselskich, z wyjątkiem Koalicji Obywatelskiej, Centrum i Lewicy.

O powody nieobecności największej partii rządzącej pytany był w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 szef kancelarii premiera Jan Grabiec. Jak odparł, Koalicja Obywatelska nie otrzymała zaproszenia na konsultacje z prezydentem.

- Był SMS do szefa klubu z pytaniem, czy bylibyśmy gotowi przyjść na spotkanie do Pałacu Prezydenckiego. Przewodniczący klubu odpowiedział, że tak - relacjonował Grabiec. Jak wskazał, " osobami upoważnionymi do spotkania jestem ja i pan minister Domański". - Nie było zaproszenia w ślad za tym - powiedział Grabiec.

Grabiec: sędziowie weszli do Trybunału przez teren kancelarii premiera

Policja pojawiła się przed budynkiem Trybunału w związku z informacją o możliwości wystąpienia zagrożeń dla życia lub zdrowia sędziów i pracowników TK. Według komendy stołecznej policji sędzia Anna Korwin-Piotrowska zgłosiła, że uczestnicy zgromadzenia odbywającego się przed budynkiem zaczęli rzucać niebezpiecznymi przedmiotami.

- Widzieliśmy, że sędziowie próbowali wchodzić w ostatnich miesiącach przez główną bramę. Zostali zaatakowani przez manifestantów podburzonych przez posłów PiS - mówił Grabiec. Potwierdził, że sędziowie weszli do Trybunału przez teren podległej mu kancelarii premiera.

Grabiec wyjawił, że to on wyraził zgodę na przejście sędziów Anny Korwin-Piotrowskiej czy Krystiana Markiewicza do gmachu TK przez teren podległej mu kancelarii premiera. - Zwróciła się o to policja, SOP [Służba Ochrony Państwa - red.] w związku z obawami o bezpieczeństwo - stwierdził.

Położenie kancelarii premiera i Trybunału Konstytucyjnego Źródło zdjęcia: Google Maps

Szef KPRM mówił, że został poinformowany o zamiarze wejścia sędziów do siedziby TK w piątek. - Dobrze się stało, że obyło się bez bijatyki i bez szarpaniny. Myślę, że sędziowie obawiali się tego, że dojdzie do naprawdę dantejskich scen w Trybunale - powiedział.

Grabiec o opinii Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

"Podstawy prawne odsunięcia prezesa i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego od czynności są wątpliwe, a ostatnie wydarzenia pogłębiają kryzys "- tak sytuację w Trybunale oceniła Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Jak dodano w oświadczeniu, "nie dostrzegamy wyraźnych podstaw prawnych do tego, by decyzję taką mogła wydać sędzia o najdłuższym stażu".

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- Czy taka opinia jest mocnym ciosem w narrację rządu? - pytał prowadzący Konrad Piasecki.

- Tu nie chodzi o narrację - odparł Grabiec. - Tu chodzi o konstytucyjny organ państwa, chodzi o sędziów, którzy mają własny niezawisły pogląd - powiedział.

- Tu naprawdę nie chodzi o narrację, o to, co kto głośniej krzyknie, czy o to, kto rzuci kamieniem, czy o to, kto więcej botów zatrudni na Twitterze - powtórzył. - Tu chodzi o to, czy Polska będzie miała Trybunał Konstytucyjny, czy będzie praworządność w Polsce, czy nie - mówił.

Reset konstytucyjny? "Pan namawia mnie do naiwności politycznej"

Jak wybrnąć z impasu wokół Trybunału Konstutycyjnego? Politycy Konfederacji, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Razem, Polski 2050, a także Rozwoju Plus mówią o potrzebie "resetu konstytucyjnego", który miałby się wiązać z ponownym wyborem całego składu TK.

Grabiec odniósł się do tych postulatów krytycznie. Jak mówił, "wszyscy bardzo byśmy tego chcieli", a rząd "przez trzy lata" próbował wprowadzić zmiany w Trybunale. - Zgłosiliśmy projekt ustawy resetującej sytuację, zmieniającej zupełnie reguły wyboru sędziów, tak żeby żadna jednopartyjna większość albo jednoosobowa większość nie była w stanie wybrać sędziów. I ten projekt został odrzucony przez PiS i środowisko polityczne pana Nawrockiego - powiedział.

Jak przekonywał, obecnie na przeprowadzenie resetu "jest dużo gorszy moment niż rok, dwa, czy trzy lata temu". - Dzisiaj jest taki moment, w którym PiS z udziałem Konfederacji postanowił podburzać ludzi, żeby wynosili sędziów z Trybunału Konstytucyjnego - mówił.

- Pan namawia mnie do naiwności politycznej - zwrócił się do Piaseckiego. - To tak, jakby pan namawiał, żeby z pedofilami rozmawiać o bezpieczeństwie dzieci w przedszkolu. Oni cały czas mają ten plan, żeby ten gwałt na wymiarze sprawiedliwości dokończyć - powiedział.

Według Grabca "PiS nie jest zainteresowany żadnym resetem". - PiS rozumie reset w ten sposób jak w 2015 roku, znaczy wynieśmy siłowo najlepiej z Trybunału sędziów, którzy dzisiaj tam są i wprowadźmy tam sędziów, którzy będą podporządkowani PiS-owi. To jest plan PiS-u - komentował.

Grabiec: postulaty Konfederacji to nie jest plan polityczny

Piasecki zwrócił uwagę, że do większości konstytucyjnej potrzebnej do resetu w TK wystarczą rządzącym jedynie głosy Konfederacji, nie PiS. - Ale to jest figura retoryczna, to nie jest plan polityczny. Proszę ich zapytać na czym ma polegać ten reset - mówił Grabiec o politykach Konfederacji. Jak dodał, "dlaczego nie poparli ustawy, która jest resetem konstytucyjnym?".

- To nie jest plan polityczny. Oni nie proponują, że usiądą z Tuskiem rozmawiać o zmianie konstytucji. Oni proponują: uznajmy, że ten Trybunał jest nieważny, że nie będzie Trybunału i w jakiejś przyszłości, (…) za lat dziesięć, być może piętnaście, powołamy Trybunał - mówił.

- Oni wolą, żeby Trybunału nie było, żeby mówić o jakimś rozrachunku nie wiadomo kiedy, niż żeby Trybunał funkcjonował - przekonywał szef KPRM.

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