Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
ROZMOWA PIASECKIEGO

Tak sędziowie dostali się do Trybunału. Szef kancelarii premiera potwierdza

|
Trwa spotkanie Prezydenta RP Karola Nawrockiego z liderem Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateuszem Morawieckim oraz wicemarszałkiem Sejmu Marcinem Horałą
Jan Grabiec o powodach nieobecności przedstawicieli KO na spotkaniu u prezydenta
Źródło zdj. gł.: Marek Borawski/KPRP
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Nie było zaproszenia - powiedział szef kancelarii premiera Jan Grabiec w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24, pytany o powody nieobecności przedstawicieli KO u prezydenta w związku z wydarzeniami w Trybunale Konstytucyjnym. Zdradził też, jak sędziowie dostali się w piątek do Trybunału.

W sobotę w Pałacu Prezydenckim odbyła się seria spotkań prezydenta Karola Nawrockiego z parlamentarzystami, zwołanych w związku z wydarzeniami w Trybunale Konstytucyjnym. Wzięli w nich udział przedstawiciele klubów parlamentarnych i kół poselskich, z wyjątkiem Koalicji Obywatelskiej, Centrum i Lewicy.

O powody nieobecności największej partii rządzącej pytany był w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 szef kancelarii premiera Jan Grabiec. Jak odparł, Koalicja Obywatelska nie otrzymała zaproszenia na konsultacje z prezydentem.

- Był SMS do szefa klubu z pytaniem, czy bylibyśmy gotowi przyjść na spotkanie do Pałacu Prezydenckiego. Przewodniczący klubu odpowiedział, że tak - relacjonował Grabiec. Jak wskazał, " osobami upoważnionymi do spotkania jestem ja i pan minister Domański". - Nie było zaproszenia w ślad za tym - powiedział Grabiec.

Grabiec: sędziowie weszli do Trybunału przez teren kancelarii premiera

Policja pojawiła się przed budynkiem Trybunału w związku z informacją o możliwości wystąpienia zagrożeń dla życia lub zdrowia sędziów i pracowników TK. Według komendy stołecznej policji sędzia Anna Korwin-Piotrowska zgłosiła, że uczestnicy zgromadzenia odbywającego się przed budynkiem zaczęli rzucać niebezpiecznymi przedmiotami.

- Widzieliśmy, że sędziowie próbowali wchodzić w ostatnich miesiącach przez główną bramę. Zostali zaatakowani przez manifestantów podburzonych przez posłów PiS - mówił Grabiec. Potwierdził, że sędziowie weszli do Trybunału przez teren podległej mu kancelarii premiera.  

Grabiec wyjawił, że to on wyraził zgodę na przejście sędziów Anny Korwin-Piotrowskiej czy Krystiana Markiewicza do gmachu TK przez teren podległej mu kancelarii premiera. - Zwróciła się o to policja, SOP [Służba Ochrony Państwa - red.] w związku z obawami o bezpieczeństwo - stwierdził.

Położenie kancelarii premiera i Trybunału Konstytucyjnego
Położenie kancelarii premiera i Trybunału Konstytucyjnego
Źródło zdjęcia: Google Maps

Szef KPRM mówił, że został poinformowany o zamiarze wejścia sędziów do siedziby TK w piątek. - Dobrze się stało, że obyło się bez bijatyki i bez szarpaniny. Myślę, że sędziowie obawiali się tego, że dojdzie do naprawdę dantejskich scen w Trybunale - powiedział.

Grabiec o opinii Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

"Podstawy prawne odsunięcia prezesa i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego od czynności są wątpliwe, a ostatnie wydarzenia pogłębiają kryzys "- tak sytuację w Trybunale oceniła Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Jak dodano w oświadczeniu, "nie dostrzegamy wyraźnych podstaw prawnych do tego, by decyzję taką mogła wydać sędzia o najdłuższym stażu".

- Czy taka opinia jest mocnym ciosem w narrację rządu? - pytał prowadzący Konrad Piasecki.

- Tu nie chodzi o narrację - odparł Grabiec. - Tu chodzi o konstytucyjny organ państwa, chodzi o sędziów, którzy mają własny niezawisły pogląd - powiedział. 

- Tu naprawdę nie chodzi o narrację, o to, co kto głośniej krzyknie, czy o to, kto rzuci kamieniem, czy o to, kto więcej botów zatrudni na Twitterze - powtórzył. - Tu chodzi o to, czy Polska będzie miała Trybunał Konstytucyjny, czy będzie praworządność w Polsce, czy nie - mówił. 

Reset konstytucyjny? "Pan namawia mnie do naiwności politycznej"

Jak wybrnąć z impasu wokół Trybunału Konstutycyjnego? Politycy Konfederacji, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Razem, Polski 2050, a także Rozwoju Plus mówią o potrzebie "resetu konstytucyjnego", który miałby się wiązać z ponownym wyborem całego składu TK.

Grabiec odniósł się do tych postulatów krytycznie. Jak mówił, "wszyscy bardzo byśmy tego chcieli", a rząd "przez trzy lata" próbował wprowadzić zmiany w Trybunale. - Zgłosiliśmy projekt ustawy resetującej sytuację, zmieniającej zupełnie reguły wyboru sędziów, tak żeby żadna jednopartyjna większość albo jednoosobowa większość nie była w stanie wybrać sędziów. I ten projekt został odrzucony przez PiS i środowisko polityczne pana Nawrockiego - powiedział.

Jak przekonywał, obecnie na przeprowadzenie resetu "jest dużo gorszy moment niż rok, dwa, czy trzy lata temu". - Dzisiaj jest taki moment, w którym PiS z udziałem Konfederacji postanowił podburzać ludzi, żeby wynosili sędziów z Trybunału Konstytucyjnego - mówił.

- Pan namawia mnie do naiwności politycznej - zwrócił się do Piaseckiego. - To tak, jakby pan namawiał, żeby z pedofilami rozmawiać o bezpieczeństwie dzieci w przedszkolu. Oni cały czas mają ten plan, żeby ten gwałt na wymiarze sprawiedliwości dokończyć - powiedział.

Według Grabca "PiS nie jest zainteresowany żadnym resetem". - PiS rozumie reset w ten sposób jak w 2015 roku, znaczy wynieśmy siłowo najlepiej z Trybunału sędziów, którzy dzisiaj tam są i wprowadźmy tam sędziów, którzy będą podporządkowani PiS-owi. To jest plan PiS-u - komentował.

Grabiec: postulaty Konfederacji to nie jest plan polityczny

Piasecki zwrócił uwagę, że do większości konstytucyjnej potrzebnej do resetu w TK wystarczą rządzącym jedynie głosy Konfederacji, nie PiS. - Ale to jest figura retoryczna, to nie jest plan polityczny. Proszę ich zapytać na czym ma polegać ten reset - mówił Grabiec o politykach Konfederacji. Jak dodał, "dlaczego nie poparli ustawy, która jest resetem konstytucyjnym?".

- To nie jest plan polityczny. Oni nie proponują, że usiądą z Tuskiem rozmawiać o zmianie konstytucji. Oni proponują: uznajmy, że ten Trybunał jest nieważny, że nie będzie Trybunału i w jakiejś przyszłości, (…) za lat dziesięć, być może piętnaście, powołamy Trybunał - mówił.

 - Oni wolą, żeby Trybunału nie było, żeby mówić o jakimś rozrachunku nie wiadomo kiedy, niż żeby Trybunał funkcjonował - przekonywał szef KPRM.

OGLĄDAJ: Czas na reset? Grabiec: z gwałcicielem nie rozmawia się o bezpieczeństwie kobiet
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Jan GrabiecTrybunał KonstytucyjnyKoalicja Obywatelska
Czytaj także:
imageTitle
Kosmetyczne zmiany. Świątek i Chwalińska w dół rankingu
Najnowsze
Wysiedli z auta i zaatakowali belgijskich kibiców
Bili ojca z synem, żeby zabrać im szalik. Jeden z napastników był żołnierzem. Jest ostateczny wyrok
Białystok
Donald Trump - Mark Carney
Szansa na przełom w relacjach USA-Kanada. Trump: mamy zarys umowy
BIZNES
imageTitle
"Jeszcze bardziej niepokojące". Brak transmisji meczu Realu po aferze z Mbappe
EUROSPORT
Ropa naftowa, Niemcy
Nagły spadek cen. Rynek zmienia kierunek
BIZNES
Burzyk północny (Puffinus puffinus) - zdj. przykładowe
Ptaki też odczuwają "jet lag"
METEO
Kryzys w Trybunale Konstytucyjnym
Korwin-Piotrowska o kworum przed Zgromadzeniem Ogólnym: okaże się
Polska
Wypadek w Konstancinie-Jeziornie
Miała 2,5 promila, zatrzymała się na drzewach. Pasażerowie ranni
WARSZAWA
Rozmowa Piaseckiego - Tobiasz Bocheński
"Nie czuję współodpowiedzialności". Bocheński o sytuacji w TK
rozmowa piaseckiego
imageTitle
"Nigdy nie widziałem czegoś takiego". Sędzia złamał nogę zawodnikowi
EUROSPORT
Marine Le Pen i Radosław Sikorski
Sikorski zareagował na wpis Le Pen o TK
Polska
Na posesji w Garwolinie odnaleziono ciało mężczyzny (zdjęcie ilustracyjne)
Wyciągnęli ciało z szamba. Pierwsze ustalenia policji
WARSZAWA
Wybory w USA, uczestniczki wiecu w Teksasie
Ostatnia prosta przed wyborami w USA. Wymowne wyniki sondaży
Świat
Czarny męski portfel z polskimi pieniędzmi – złotówkami. Koncepcja gospodarki i finansów, budżet domowy
Nowe limity IKZE na 2027 rok. Będzie można wpłacić więcej
BIZNES
Przejście, gdzie doszło do wypadku
Dziecko uderzyło w bok autobusu. Z poważnymi obrażeniami trafiło do szpitala
Katowice
imageTitle
Doprowadził Alcaraza na szczyt. Pomoże innemu czołowemu tenisiście
EUROSPORT
7-metrowy balon wylądował w Zbicznie pod Brodnicą
Wielki balon wylądował na polu. Wiadomo, co było w środku
Kujawsko-Pomorskie
Poniedziałkowy poranek przed siedzibą TK
Aleja Szucha zamknięta. Co się dzieje przed Trybunałem?
WARSZAWA
Zalana droga niedaleko Munds Park w Arizonie
Uzdrowisko pod wodą. "Poważna i historyczna" powódź
METEO
Floryda
"Uderzymy w ziemię". Nagranie na sekundy przed tragedią
Świat
seul korea poludniowa - Pack-Shot shutterstock_2517702225
Rekordowy budżet na 2027 rok. "Wzrost dla narodu"
BIZNES
Osiedle Modern Mokotów
Z fabryk do biurowców, z biurowców do mieszkań. "Mordor" się zmienia
Dariusz Gałązka
imageTitle
54-letni Kasai znów zadziwił. Postraszył najlepszych
EUROSPORT
34 min
lekarz doktor mezczyzna shutterstock_181677458
Zmęczenie, brak libido, rozdrażnienie. Kiedy mężczyzna powinien się zbadać?
Wywiad medyczny
shutterstock_1086242975
Chcą gazu z Rosji. Kontrowersyjny plan USA
BIZNES
Rosyjscy żołnierze
Rekordowe straty Rosjan. Zełenski pokazał dane
Świat
Tramwaje na ulicy Stawki
W tym roku naprawiali torowisko już trzy razy. A to nie koniec
Piotr Bakalarski
Głosowanie na Alasce
Kolejna "porażka" Trumpa w przededniu wyborów. Chodzi o zatwierdzenie wyniku na Alasce
Świat
imageTitle
Niesamowity finisz. Polak wyszarpał podium
EUROSPORT
imageTitle
Włosi świętują. Oto najmłodszy mistrz w historii Formuły 1
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica