FAKTY PO FAKTACH Adam Bodnar: To stajnia Augiasza. Trzeba ją oczyścić i wyjść z zaległości Justyna Sochacka |

Bodnar komentuje najnowsze oświadczenie sędzi Korwin-Piotrowskiej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Leszek Szymański

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Sędzia Anna Korwin-Piotrowska, która w piątek ogłosiła, że przejęła kierowanie Trybunałem Konstytucyjnym, opublikowała wykaz nierozpoznanych spraw w Trybunale Konstytucyjnym. Jest ich w sumie 1171, z czego ponad 700 nie nadano żadnego biegu. - Skarg konstytucyjnych, a więc tych wnoszonych przez obywateli, zalega niemal 350 - poinformowała sędzia. W nowym oświadczeniu zapewniła, że sprawy będą sprawnie rozpoznawane.

Adam Bodnar: trzeba pokazać obywatelom, że TK działa i wyjść z zaległości

Nowe oświadczenie komentował w "Faktach po Faktach" w TVN24 senator KO i były minister sprawiedliwości Adam Bodnar. - Jak rozumiem, ten audyt pokazuje to, co jest efektem rządzenia Trybunałem przez wiele lat, najpierw przez Julię Przyłębską, później przez Bogdana Święczkowskiego, czyli zaległości, paraliż - powiedział.

A, jak zauważył, "ile osób w ogóle nie kierowało skarg konstytucyjnych, czy wniosków, bo uznawało, że nie ma sensu, żeby legitymizować organ, który jest upolityczniony".

- Co więcej, były zawiadomienia. Jedno zawiadomienie skierowane przez Helsińską Fundację [Praw Człowieka], drugie skierowane przez pana sędziego Patyrę, które wskazywały na manipulacje składami, najpierw przez Julię Przyłębską, później przez Bogdana Święczkowskiego - dodał.

- To jest właśnie, można powiedzieć, taka swoista stajnia Augiasza. Nie tylko trzeba to oczyścić, w takim sensie pokazać obywatelom, że Trybunał normalnie działa i sprawami konstytucyjnymi zajmują się profesjonaliści, ale można powiedzieć, wyjść z tych wszystkich zaległości, jeszcze zrobić to wszystko (...) w sposób maksymalnie transparentny i przejrzysty, abyśmy nie mieli wątpliwości, że składy są losowe, że tutaj nie ma żadnego ustawiania i kombinowania przy tym, jak ten Trybunał działa - ocenił Bodnar.

Wyraził przekonanie, że ośmioro sędziów wybranych przez Sejm obecnej kadencji, "z wielkimi życiorysami prawniczymi, da radę i sobie z tym poradzi".

Adam Bodnar o upoważnieniu, które miał podpisać Bogdan Święczkowski

Bodnar był też pytany w "Faktach po Faktach" o opublikowany przez rzeczniczkę TK skan dokumentu datowanego na 28 kwietnia. Weronika Ścibor napisała, że Bogdan Święczkowski w kwietniu 2026 roku "upoważnił sędziego TK Stanisława Piotrowicza do zastępowania w czasie nieobecności i kierowania pracami TK".

Prezes @TK_GOV_PL Bogdan Święczkowski w kwietniu 2026 r. upoważnił sędziego TK Stanisława Piotrowicza do zastępowania w czasie nieobecności i kierowania pracami TK

⬇️ pic.twitter.com/CQ6MlLIYvi — Weronika Ścibor (@WeronikaScibor) November 2, 2026 Rozwiń

- Miałem do czynienia z różnego rodzaju tego typu dokumentami. One są zawsze bardzo starannie przygotowywane, czy to jak byłem w ministerstwie, czy w biurze Rzecznika [Praw Obywatelskich] . To, co mnie na przykład zastanowiło, że nie ma sygnatury, numeru porządkowego, nie ma pieczęci urzędowej na tym dokumencie. Nagle się pojawia, trzy dni po wydarzeniach, że rzekomo pan Piotrowicz ma zastępować [prezesa - red.] - zauważył Bodnar.

Dopytywany wobec tego, czy wpisana pod tym dokumentem data dla niego nic nie oznacza, odparł, że trudno mu odpowiedzieć.

- Mogę dzielić się jedynie moimi doświadczeniami, że tego typu dokumenty są zawsze bardzo starannie przygotowywane, archiwizowane, bo mają bardzo poważne konsekwencje i zawsze ten numer porządkowy plus pieczęć urzędowa są istotną częścią tego typu upoważnień - tłumaczył.

OGLĄDAJ: Bodnar: TK to swoista stajnia Augiasza