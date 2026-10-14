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Polska

Spór o TK. Trzy osoby zatrzymane i zdjęcie, które przejdzie do historii "jako obraz hańby"

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Świeczkowski własnym ciałem blokuje wejście do pokoi sędziowskich
Kierwiński: trzy osoby zostały zatrzymane podczas akcji przed Trybunałem Konstytucyjnym
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Trzy osoby zostały zatrzymane w czasie akcji przed Trybunałem Konstytucyjnym - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 szef MSWiA Marcin Kierwiński. Ocenił też, że zdjęcie, na którym Bogdan Święczkowski, "niczym jakiś wykidajło broni wejścia do pokojów, gdzie urzędują sędziowie, przejdzie na stałe jako obraz hańby".

W środę, z związku ze złożeniem ślubowania na sędziego TK przez Berka, przed budynkiem Trybunału zebrał się tłum protestujących. Doszło do przepychanek z policją. Czynny udział w przepychankach brał udział między innymi Robert Bąkiewicz z Ruchu Obrony Granic. Na miejscu byli posłowie PiS, w tym prezes Jarosław Kaczyński.

Szef MSWiA Marcin Kierwiński mówił w "Faktach po Faktach", że gdy wiadomo było, że nowo wybrany sędzia TK "w asyście siedmiu innych sędziów Trybunału Konstytucyjnego chce wejść do budynku i jest mu to blokowane, policja zrobiła to, co do niej należało, to znaczy udrożniła ten przejazd".

Dodał, że "wobec wielu osób, które zachowywały się w sposób skandaliczny wobec policjantów i także sędziów Trybunału Konstytucyjnego, będą wnioski do prokuratury i będą konsekwencje".

Poinformował, że trzy osoby zostały zatrzymane. Jak przekazał, "cała ta akcja policji była nagrywana i będą wnioski". - Prokuratura już z urzędu zajęła się panem Bąkiewiczem, ale myślę, że takich interwencji prokuratorskich na podstawie materiałów zgromadzonych przez policję będzie więcej" - dodał.

Kierwiński o zachowaniu Święczkowskiego wobec Berka

Odniósł się też do sytuacji w siedzibie TK. Berek nie został dopuszczony do pomieszczeń sędziowskich przez prezesa TK. Bogdan Święczkowski miał naruszyć nietykalność osobistą Berka i szarpać go.

- Wiem tylko, że zostało złożone zawiadomienie do prokuratury w tym zakresie i prokuratura będzie zajmować się tą sprawą - powiedział Kierwiński.

- Natomiast samo to zdjęcie, na którym pan Święczkowski, niczym jakiś wykidajło broni wejścia do pokojów, gdzie urzędują sędziowie, przejdzie na stałe jako obraz hańby. Hańby i samego Święczkowskiego, i tego obozu politycznego - ocenił.

Świeczkowski własnym ciałem blokuje wejście do pokoi sędziowskich
Świeczkowski własnym ciałem blokuje wejście do pokoi sędziowskich
Źródło zdjęcia: TVN24

Kierwiński o sytuacji w TK: jęki Kaczyńskiego nas nie zatrzymają

Szef MSWiA mówił, że "sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym będzie zmierzała do tego, aby Trybunał rozpoczął normalną, zgodną z konstytucją pracę". - I nie zawahamy się doprowadzić ten proces do końca. I żadne jęki, postękiwania pana posła Kaczyńskiego nas w tym nie zatrzymają - oznajmił.

Dodał, że jeżeli w kolejnych dniach któremuś z sędziów uniemożliwiane będzie wchodzenie do miejsca ich pracy, "policja za każdym razem będzie przywracać porządek".

Kierwiński przekazał też, że MSWiA przyznało ochronę dwóm sędziom Trybunału Konstytucyjnego. Nie wskazał, o kogo chodzi,.

- Jeżeli będą takie sytuacje, że będą realne przesłanki do tego, że osoby te są zagrożone, to też taka ochrona zostanie przyznana - dodał.

Szef MSWiA: chcemy wdrożyć system Cell Broadcast we wrześniu przyszłego roku

Minister był też pytany o kwestię systemu ostrzegania ludności cywilnej Cell Broadcast, który pozwoli uruchamiać sygnały alarmowe bezpośrednio na telefonach obywateli. W czwartek szef MSWiA podpisał list intencyjny w sprawie jego uruchomienia. 

- Chcemy, aby we wrześniu przyszłego roku ten system już działał - powiedział. Dodał, że "będzie to najszybsze wdrożenie tego typu systemu w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o kraje o podobnej liczbie mieszkańców". 

Kierwiński ocenił, że "to trudna operacja". - Bardzo dziękuję operatorom sieci komórkowych za pozytywne zaangażowanie, bo bez nich ten proces jest po prostu niemożliwy, a ten system realnie zmieni kwestię polskiego bezpieczeństwa, powiadamiania o sytuacjach kryzysowych - podsumował. 

Źródło: TVN24
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Tagi:
Trybunał KonstytucyjnyPolicjasędziowieMSWiAMarcin Kierwiński
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