Polska Prezes PiS o stawce sporu o TK. "Ma świętą rację. Tylko zależy, co on pod to podkłada" Aleksandra Sapeta |

Profesor Ewa Łętowska: stawką jest to, w jakim ustroju będziemy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Obara

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Przed Trybunałem Konstytucyjnym od tygodni gromadzą się sympatycy PiS, osoby związane z Ruchem Obrony Granic oraz klubami "Gazety Polskiej". Demonstracje eskalowały w środę, po ślubowaniu sędziego TK Macieja Berka i próbie podjęcia przez niego urzędu. Przed gmachem Trybunału doszło do starć z policją.

W sobotę na manifestacji wystąpił prezes PiS Jarosław Kaczyński. W trakcie powiedział, że "nie możemy dopuścić, żeby czas wolnej Polski znów był incydentem. Taka jest stawka tego, co dziś robimy".

Prowadząca "Fakty po Faktach" w TVN24 Anita Werner pytała o te słowa profesor Ewę Łętowską, sędzię TK w spoczynku i pierwszą rzecznik praw obywatelskich. - Ma świętą rację. Tylko zależy, co on pod to podkłada - powiedziała.

Dopytywana o stawkę walki o Trybunał, profesor Łętowska mówiła: - To jest bardzo trafne to, co powiedział (Kaczyński). Stawką tego właśnie jest to, w jakim ustroju będziemy żyć.

- Czy będziemy żyli w ustroju, który harmonizuje się z wymaganiami demokratycznego państwa prawa, tak jak jest rozumiane wedle standardów europejskich? Czy też będziemy starali się coś wymyślić innego? Twierdzić, że Europa nas nie rozumie. Twierdzić, że musimy coś własnego wykombinować, bo inaczej nas Europa zje. Taka jest stawka.

Prezes PiS w trakcie wystąpienia krytykował również Unię Europejską. Przekonywał, że kryzys praworządności w okresie rządów Zjednoczonej Prawicy to "bajka".

Prezes PiS o "zamachu stanu". Profesor Łętowska: kto na kogo ten zamach czyni

Werner pytała dalej o słowa prezesa PiS z 2015 roku. - Obecny Trybunał Konstytucyjny ma być redutą, pozycją ryglową tego układu. Broniącą tego wszystkiego, co w ciągu ostatnich 26 lat było złe i haniebne. A my to chcemy zmienić i dlatego musimy zmienić ten Trybunał - mówił w 2015 roku, wkrótce po wygranych przez PiS wyborach, a tym samym był to początek trwającego do dziś sporu o funkcjonowanie TK.

Profesor Łętowska pytana o ewolucję, jaka nastąpiła od tego czasu, wyliczała: - W tej chwili mamy taką sytuację: Trybunał nie pracuje (...) autorytet i prestiż znacząco ucierpiał (...) nie zajmuje się na bieżąco właściwą działalnością, tylko mamy do czynienia z tymi przepychankami, które widzimy na ekranach telewizorów. Jak dodała, bilans tych lat "nie jest dobry".

Według Kaczyńskiego, w Trybunale Stanu ma miejsce "zamach stanu". Była sędzia TK pytana, czy dostrzega znamiona zamachu stanu w obecnych działaniach władzy, odparła, że nie. Zwróciła natomiast uwagę na "demonstrację z bardzo gwałtownymi hasłami".

- Nikt tego Trybunału nie atakuje. Sędziowie, nawet ci, którzy tworzą w tej chwili grupę dotychczas będącą w Trybunale, czy oni zostali jakoś zaatakowani? Czy ktoś chce ich wyrzucić? Czy ktoś im grozi? Nie. Natomiast owszem, mają kłopot z wejściem do Trybunału ci, którzy zostali wybrani przez Sejm [od których prezydent nie przyjął ślubowania - red.] (...) to kto na kogo ten zamach czyni? - komentowała. Zauważyła też "łatwość w miotaniu tego rodzaju oskarżeniami bez pokrycia".

Minister prezydenta przed Trybunałem. Profesor Łętowska: prawo stało się zakładnikiem polityki

Na sobotniej manifestacji przed gmachem TK pojawił się również szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Werner pytała byłą RPO o czym świadczy wizyta prezydenckiego ministra.

- To znaczy, że prezydent wyraźnie okazuje sympatię tej stronie, z którą się brata, czy w stosunku do której wyraża pewną aprobatę. Przyznam szczerze, bardzo to jest wszystko razem niezręczne - odpowiedziała profesor Łętowska.

Jak oceniła, "prawo w tej chwili stało się zakładnikiem polityki". - My jesteśmy w dyskursie wybitnie propagandowym. Nam się pokazuje nie to, jak wygląda funkcjonowanie Trybunału. My widzimy to, co chcą nam politycy przekazać w bardzo obrazowej formie, dlatego że na nas działają lepiej obrazy niż słowa - kontynuowała, odnosząc się do scen przed Trybunałem.

Jej zdaniem "ma to dosyć krótkie nogi". - Dlatego że to się wszystko za kilka dni najprawdopodobniej skończy, jeżeli nie przekształci się w coś bardziej groźnego - wskazała.

Profesor Łętowska wyraziła też współczucie wobec obecnych sędziów TK. - Niezależnie od ich intencji, niezależnie od ich wstrzemięźliwości w języku, od ich zręczności w unikaniu dwuznacznych sytuacji (...) ulegania jakimś wpływom politycznym, siłą rzeczy tracą w oczach społeczeństwa (...) albo wychodzą wtedy na mięczaków, którymi się gra (...) albo wychodzą na zwolenników jednej opcji. Każde rozwiązanie jest fatalne - mówiła w TVN24.

Profesor Łętowska o Święczkowskim: wypadł z roli

Była sędzia TK była też pytana o rolę prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego, który własnym ciałem miał zastawić Maciejowi Berkowi wejście do korytarza sędziowskiego i "wypchnąć" go z niego.

- Wypadł z roli, która dla niego wynika ze sprawowania funkcji prezesa Trybunału. Bardzo mocno zaangażował się w polityczny dyskurs, przede wszystkim przy wymianie korespondencji, która jest prowadzona z politykami - oceniła profesor Łętowska.

Wątpliwości wokół stażu Berka. Profesor Łętowska: prezydent tego nie wie, tylko szuka

Werner przypomniała, że byli prezydenci Andrzej Duda i Lech Kaczyński uznawali wybranych przez Sejm sędziów TK, także pomimo wątpliwości wokół kandydatów. Na pytanie czy można mieć w tej sprawie inne zdanie, profesor Łętowska odwołała się do autorytetu cytowanego także przez szefa kancelarii prezydenta Zbigniewa Boguckiego - profesora Ryszarda Piotrowskiego.

- Profesor Piotrowski powiedział, że prezydent może co najwyżej zasugerować swoje wątpliwości i ewentualnie się wstrzymać do czasu nabrania pewności, ale nikt nie może zatrzymać się w działaniu, które zobowiązuje do tego, żeby przyjąć ślubowanie - mówiła w TVN24.

Jak przekonywała, "profesor Piotrowski wyraźnie wskazuje na to, że władza prezydenta nie obejmuje sobą możliwości kontestowania wyboru, którego dokonuje Sejm". - Przeciwnie, podkreśla w swojej opinii, że prezydent co najwyżej może doprowadzić do zatrzymania objęcia urzędu na jakiś czas - wskazała.

Jedną z wątpliwości podnoszonych przez stronę prezydencką wobec Berka jest kwestionowanie wymaganego na stanowisko sędziego TK 10-letniego stażu w wybranym zawodzie prawniczym. Berek zapewniał, że takie doświadczenie posiada.

"Niech pokażą, mówiąc już tak kolokwialnie, kwity na pana Berka, że ma wymagany staż i rzeczywiście wykonywał pracę, a nie tylko był wpisany na listę radców prawnych. Mówią o tym uznani konstytucjonaliści. Mam przy sobie dwie opinie, między innymi pana profesora Piotrowskiego" - pisał Bogucki w sobotę na X.

Reakcja Prezydenta RP będzie zdecydowana i symetryczna! Prezydent jest gotowy na wszystkie scenariusze, także na próbę siłowego wejścia do Trybunału Konstytucyjnego i siłowego wyprowadzenia z niego Bogdana Święczkowskiego!



Z tą władzą nie będzie kompromisu. Jeżeli widzimy… pic.twitter.com/tADFaZAyvo — Zbigniew Bogucki🇵🇱 (@BoguckiZbigniew) October 17, 2026 Rozwiń

Profesor była pytana również o ten argument otoczenia prezydenta. Jak podkreśliła, prezydent nie może "wyjaśniać, może co najwyżej zapytać, czy ta przesłanka została uwzględniona na etapie wyboru".

- Te głosy, które przyznają prezydentowi możliwość powstrzymania się, przynajmniej na pewien czas, przed zaproszeniem do aktu ślubowania, one mówią w ten sposób: jeżeli rzeczywiście prezydent wie, ale prezydent nie wie tego. Prezydent w tej chwili szuka. Prezydent pyta zarówno Sejm, jak i samego, pana sędziego Berka, czy rzeczywiście jego podejrzenia są słuszne. To jest wyjście poza tę kompetencję - tłumaczyła.

Zaznaczyła, że w tej sprawie głowa państwa "najwyżej może się zwrócić do Sejmu, mówiąc, że Sejm coś przeoczył".

Profesor Łętowska: prezydent jest uroczystym świadkiem ślubowania sędziów TK

Ministrowie prezydenta przekonują także, że sprzeciw prezydenta ma podstawy w art. 126 konstytucji, który mówi o tym, że głowa państwa czuwa na przestrzeganiem konstytucji.

Była sędzia TK podkreśliła, że "nie znaczy, że tak jak (prezydent) widzi konstytucję czy wywodzi jakieś uprawnienia dla siebie, tylko to znaczy, że to wszystko mu w tym zakresie wolno". - Kompetencja wymaga wyraźnej wskazówki albo w samej konstytucji, albo w ustawach. I to jest zresztą w artykule 126, w ustępie trzecim - powiedziała.

Prezydent Rzeczypospolitej wykonuje swoje zadania w zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach. Art. 126 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Jak oceniła, "otoczenie kancelarii prezydenta pragnie zasugerować, że to, co zrobi lub powie prezydent, to znaczy, że to jest wszystko działanie w obronie konstytucji, to jest nic nowego". Podkreśliła również, że w przypadku ślubowania sędziów TK prezydent jest "uroczystym świadkiem" i "nie ma decyzyjnej żadnej możliwości oddziaływania".

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