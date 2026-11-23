Polska Kiedy przesłuchanie prezydenta? "Nie mamy żadnego odzewu" Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Rozmowy w sprawie resetu konstytucyjnego. "Impas to ma imię i nazwisko" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak

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Na początku września prokurator Anna Adamiak informowała, że prokurator prowadzący śledztwo dotyczące niedopuszczenia sędziów TK do orzekania zwrócił się do prezydenta Nawrockiego o wskazanie dogodnego terminu i miejsca, w którym możliwe będzie przeprowadzenie jego przesłuchania w charakterze świadka. Prezydent jeszcze tego samego dnia zapewnił, że podda się takiemu przesłuchaniu, oświadczając, że "jest obywatelem, jak każdy inny obywatel RP".

Adamiak odniosła się do tematu tego przesłuchania podczas poniedziałkowej konferencji prasowej. - Dwa miesiące temu prokurator prowadzący postępowanie dotyczące TK skierował zaproszenie do pana prezydenta Karola Nawrockiego w celu przesłuchania pana prezydenta w charakterze świadka. Nie mamy żadnego odzewu, aczkolwiek z tego, co pamiętam, pan prezydent publicznie wypowiadał, że bardzo chętnie się z prokuratorem spotka - mówiła rzeczniczka PG. Jak dodała, prokurator nie może więc obecnie przeprowadzić czynności z prezydentem.

Prokuratura czeka na odpowiedź prezydenta

Prokurator Adamiak przypomniała, że prezydent - ze względu na pełnioną funkcję - jest osobą uprzywilejowaną, w związku z czym prokurator nie kieruje do niego wezwania na przesłuchanie, lecz zwraca się do niego z prośbą o ustalenie terminu dokonania takiej czynności.

Dopytywana, czy w razie przedłużającego się czasu oczekiwania na odpowiedź w tej sprawie prokuratura nie powinna w jej ocenie sama wyznaczyć prezydentowi terminu przesłuchania, Adamiak zastrzegła, że nie chce wchodzić w kompetencje prokuratora prowadzącego postępowanie. Podkreśliła przy tym, że przesłuchanie prezydenta Nawrockiego jest czynnością niezbędną w ramach tego postępowania.

- My cierpliwie oczywiście oczekujemy - powiedziała i dodała, że prokuratura podchodzi do tej kwestii z optymizmem.

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Leśkiewicz: na pewno do takich przesłuchań dojdzie

O to, czy prezydent odpowiedział na zaproszenie prokuratury, wcześniej w poniedziałek w radiu TOK FM pytany był jego rzecznik Rafał Leśkiewicz.

Prezydencki rzecznik powiedział, że toczy się obecnie "kilka postępowań, (...) gdzie pan prezydent według głosów prokuratury ma być zaproszony na przesłuchanie".

- Kancelaria Prezydenta chcę tu zapewnić wszystkich, jest w kontakcie z prokuraturą i na pewno do takich przesłuchań dojdzie - zapewnił Leśkiewicz.

Śledztwo w sprawie sędziów TK

Śledztwo dotyczące niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania zostało wszczęte przez Prokuraturę Krajową w drugiej połowie kwietnia br.

Dotyczy ono niedopuszczenia do orzekania czworga spośród sześciorga wybranych w marcu przez Sejm sędziów TK: Krystiana Markiewicza, Marcina Dziurdy, Anny Korwin-Piotrowskiej i Macieja Taborowskiego. Zawiadomienie w tej sprawie złożyło dwoje pozostałych wybranych wtedy sędziów TK - Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek, którzy złożyli na zaproszenie prezydenta ślubowanie w Pałacu Prezydenckim i zostali dopuszczeni do orzekania.

W przypadku pozostałych czworga Kancelaria Prezydenta wskazywała, że podczas procedury w Sejmie dochodziło do błędów i ich sytuacja jest analizowana. Wobec tego sędziowie ci złożyli 9 kwietnia w sejmowej Sali Kolumnowej ślubowanie z formułą, że robią to "wobec prezydenta", zanieśli poświadczenie w tej sprawie do KPRP, a następnie udali się do siedziby Trybunału.

Prezes TK Bogdan Święczkowski nie dopuścił ich jednak do orzekania, twierdząc, że zdarzeń z Sejmu nie można potraktować jako ślubowania "wobec prezydenta". Podobnie było w przypadku wybranego na sędziego TK na początku września Macieja Berka.

Informując w kwietniu o wszczęciu śledztwa, prokurator Adamiak podała, że oprócz zawiadomienia sędziów Bentkowskiej i Szostka, podstawą wszczęcia postępowania "było uzyskanie dowodów w ramach postępowania sprawdzającego, przeprowadzonego w związku z poleceniem Prokuratora Generalnego Waldemara Żurka z dnia 13 kwietnia 2026 r., wydanym na podstawie przysługującej mu kompetencji ustawowej".

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Czego ma dotyczyć śledztwo?

Adamiak wskazała wówczas, że jedno z zachowań, które zostało objęte przedmiotem postępowania, polega na "ułatwieniu prezydentowi RP niedopełnienia obowiązków polegających na nieodebraniu ślubowania od czterech sędziów TK, wybranych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w głosowaniu w dniu 13 marca 2026 r., poprzez budowanie przekonania, że nieodebranie od nich ślubowania jest zasadne i zgodne z prawem".

Rzeczniczka PG wskazała, że w ocenie prokuratury zachowanie to stanowiło działanie "na szkodę interesu prywatnego sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz interesu publicznego w postaci prawidłowego funkcjonowania władzy sądowniczej w Rzeczypospolitej Polskiej".

Adamiak powiedziała w poniedziałek, że przesłuchanie prezydenta miałoby dotyczyć właśnie tego wątku śledztwa.

W ramach śledztwa dotyczącego niedopuszczenia do orzekania sędziów TK pod koniec września przedstawiono zarzuty m.in. nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków dwóm osobom: dyrektor kancelarii TK oraz komendantowi Straży Trybunalskiej. Ponadto w ramach śledztwa jako świadka przesłuchano w maju br. szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego, a pod koniec października - m.in. prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Od kwietnia br. na rozpatrzenie przez TK oczekuje wniosek prezydenta Nawrockiego w sprawie sporu kompetencyjnego w związku ze ślubowaniem sędziów TK w Sejmie. We wniosku napisano m.in., że czynności dokonane w Sejmie "nie wywołały jakichkolwiek skutków prawnych w sferze objęcia urzędu sędziego TK".