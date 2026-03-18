Polska

Bogucki pisze do Czarzastego w imieniu prezydenta. "Poważne wątpliwości"

Posiedzenie Sejmu z 13 marca 2026 roku
Bogucki: najpierw trzeba wyjaśnić, czy w ogóle doszło do wyboru sędziów TK
Źródło: TVN24
Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki napisał, że wysłał do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego pisma w sprawie wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Ocenił, że "analiza procesu powołania budzi bardzo poważne wątpliwości" i zadał pytania.
Kluczowe fakty:
  • Sejm wybrał sześcioro sędziów TK. Kandydaci zgłoszeni przez klub PiS nie uzyskali poparcia.
  • Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki skierował do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego pismo dotyczące wątpliwości związanych z procedurą wyboru.
  • Prezydent Karol Nawrocki uzależnia dalsze działania od uzyskanych wyjaśnień w tej sprawie.
  • Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek apelował do prezydenta o odebranie ślubowania od wybranych sędziów, zapowiadając alternatywne rozwiązania w przypadku odmowy.

Zbigniew Bogucki napisał na X, że "w związku z informacjami o sposobie procedowania przez Sejm wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego", skierował w imieniu prezydenta Karola Nawrockiego pismo do marszałka Sejmu.

Wskazał w nim, że "analiza procesu powołania budzi bardzo poważne wątpliwości, co do zgodności przeprowadzonej procedury nie tylko z wymogami wynikającymi z Regulaminu Sejmu, lecz również ze standardami konstytucyjnymi właściwymi procedurze obsadzania stanowisk sędziów Trybunału Konstytucyjnego".

"Krytyczne błędy proceduralne"? Jak z wyborem sędziów TK było
"Krytyczne błędy proceduralne"? Jak z wyborem sędziów TK było

Zuzanna Karczewska, Jakub Zulczyk

Według Boguckiego, w szczególności zastrzeżenia dotyczą "naruszenia art. 194 ust. 1 Konstytucji w zw. z art. 30 ust. 3 pkt 1 Regulaminu Sejmu przez niedochowanie terminu zgłaszania kandydatur" oraz "naruszenia standardów rzetelności proceduralnej przez nieprzedstawienie posłom jednej ze zgłoszonych kandydatur".

"Każde z tych uchybień wymaga pilnego, pełnego i jednoznacznego wyjaśnienia" - ocenił.

Pytania Boguckiego do marszałka Sejmu

Szef kancelarii prezydenta oświadczył, że zwrócił się do marszałka Włodzimierza Czarzastego o przedstawienie Karolowi Nawrockiemu "wyjaśnień dotyczących takiego procedowania przez Sejm i odpowiedzi na konkretne pytania".

Bogucki zapytał marszałka, "kiedy dokładnie zostały zgłoszone kandydatury na poszczególne wakujące stanowiska sędziów Trybunału Konstytucyjnego", "z jakich przyczyn odstąpiono od wyrażonej w art. 194 ust. 1 Konstytucji zasady indywidualnej kadencyjności sędziów Trybunału Konstytucyjnego", "z jakich przyczyn nie dochowano terminu określonego w art. 30 ust. 3 pkt 1 Regulaminu Sejmu".

Szef KPRP spytał też, jakie było uzasadnienie odstąpienia od reguły wynikającej z art. 30 ust. 3 pkt 1 Regulaminu Sejmu, skoro - jak napisał - rząd i większość parlamentarna, przez ponad rok i trzy miesiące od powstania pierwszego wakatu, nie doprowadzili do wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego, mimo że nie było ku temu żadnych przeszkód.

"Pan Prezydent nie znajduje innej odpowiedzi niż paraliżowanie przez Rząd i koalicję rządzącą działalności Trybunału Konstytucyjnego i intencjonalne niszczenie tego konstytucyjnego organu" - zaznaczył Bogucki. "Jeżeli są inne motywy uzasadniające taki sposób procedowania, poprosiłem o ich przedstawienie" - dodał.

Ostatnie pytanie brzmi: "Dlaczego mimo nieprzedstawienia przez posła sprawozdawcę wszystkich kandydatur, Marszałek Sejmu zarządził głosowanie?".

Bogucki napisał, że "w zależności od wyjaśnienia tych zasadniczych kwestii", prezydent "będzie podejmował dalsze działania w tej sprawie".

Wybór sędziów TK i apel do prezydenta

Sejm w piątek wybrał sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Ich kandydatury zostały zgłoszone formalnie przez Prezydium Sejmu. Poparcia nie zyskali dwaj kandydaci zgłoszeni przez klub PiS.

Sejm wybrał nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego
Sejm wybrał nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zaapelował w piątek do prezydenta Karola Nawrockiego, by "nie próbował łamać konstytucji" i odebrał ślubowanie od wybranych sędziów TK. Zapowiedział jednocześnie, że resort ma "plan B", gdyby prezydent ślubowań nie odebrał.

W poniedziałek szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki mówił, że wybór sędziów TK budzi wątpliwości i zapowiadał, że zwróci się do marszałka Sejmu o ich wyjaśnienie.

Co ze ślubowaniem sędziów TK? Zapowiedź Boguckiego
Co ze ślubowaniem sędziów TK? Zapowiedź Boguckiego

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty skierował w środę list do prezydenta, w którym zwraca się o "niezwłoczne podjęcie działań umożliwiających przystąpienie do sprawowania mandatu sędziego TK".

Czarzasty podczas środowego briefingu prasowego mówił, że "nie ma żadnego uchybienia w procedurze, jeżeli chodzi o powołania sędziów".

Podkreślił, że kwestie związane z procedurą wyboru sędziów TK została wyjaśniona we wtorkowym oświadczeniu zamieszczonym na stronie Sejmu. Kancelaria Sejmu stwierdziła w nim, że Sejm wybrał sędziów Trybunału Konstytucyjnego zgodnie z procedurami. Jak zaznaczono, każdy z kandydatów na sędziego TK został poddany pod głosowanie indywidualnie, a o rozpoczęciu kadencji sędziego TK decyduje data wyboru przez Sejm.

"Odwagi życzę". Czarzasty pisze do Nawrockiego
"Odwagi życzę". Czarzasty pisze do Nawrockiego

Uchwała w sprawie Trybunału Konstytucyjnego

W piątek, przed wyborem sędziów TK, Sejm podjął uchwałę w sprawie działań "niezbędnych do zapewnienia spełniania przez Trybunał Konstytucyjny wymogów sądu ustanowionego na mocy prawa, niezawisłego i bezstronnego".

Na początku lutego posłowie PiS złożyli wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, w którym zaskarżyli przyjętą w trakcie rządów Zjednoczonej Prawicy ustawę dotyczącą wyboru sędziów TK przez Sejm.

We wtorek TK bez terminu odroczył rozprawę w sprawie wniosku posłów PiS. Postanowił też zwrócić się też do prezydenta o zajęcie pisemnego stanowiska w sprawie wniosku.

Opracowała Justyna Sochacka

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Radek Pietruszka/PAP

Zbigniew BoguckiKancelaria Prezydenta RPKarol NawrockiWłodzimierz CzarzastySejmTrybunał Konstytucyjny
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica