Spór o "pieniądze na propagandę". Szefowa kampanii Dudy o mediach państwowych: to nie tylko kanały informacyjne

Kampania będzie pod znakiem ukradzionych dwóch miliardów - oceniła Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej. Rozmówczynie "Babilonu" TVN24 BiS komentowały uchwalenie przepisów, przewidujących przekazanie mediom państwowym kwoty, którą opozycja chciała przeznaczyć na onkologię. Ustawa czeka na podpis prezydenta. Jolanta Turczynowicz-Kieryłło, szefowa kampanii wyborczej Andrzeja Dudy przekonywała, że "media publiczne to nie tylko kanały informacyjne". - Podpisanie tej ustawy to byłby wstyd i hańba - oświadczyła Urszula Pasławska z PSL.

Turczynowicz-Kieryłło: to nie tylko kanały informacyjne

Dodała, że odpowiedź na to pytanie o podpis należy do prezydenta. - Jestem przekonana, że bardzo dobrze uzasadni swoją decyzję - zapewniła.

Pasławska: prezydent nie ma doświadczenia w wetowaniu ustaw

- Podpisanie tej ustawy to byłby wstyd i hańba. W czasie, gdy 180 tysięcy osób rocznie zapada na choroby nowotworowe, rocznie 100 tysięcy Polek i Polaków umiera na nowotwór, szpitale likwidują oddziały, to podpisanie ustawy, która daje dwa miliardy złotych na propagandę jest nieprawdopodobne - skomentowała.

Stupkiewicz: propagandy nikt nie potrzebuje

Scheuring-Wielgus: prezydent już dwa razy to zrobił

- Niezależnie od tego co zrobi, czy podpisze, czy nie podpisze, czy zgłosi do Trybunału Konstytucyjnego, już dwa razy to zrobił, więc nie wiem, jak się będzie tłumaczył, w momencie, gdy nagle przedstawi taką samą ustawę, którą wcześniej podpisał, do Trybunału Konstytucyjnego - mówiła.