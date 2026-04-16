Polska

"Ostra" rozmowa Donalda Tuska z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz. "Albo jesteście w koalicji..."

|
Donald Tusk i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, 10.09.2024
Śliz o odwołaniu Hennig-Kloski: zaprosiliśmy panią minister na rozmowę
W czwartek premier Donald Tusk spotkał się z przewodniczącą Polski 2050 Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim jej sporu z Pauliną Hennig-Kloską. "Tusk bronił Hennig-Kloski jak swojej" - przekazało Patrykowi Michalskiemu źródło w PL2050.

Premier spotkał się z szefową Polski 2050 w czwartek po południu. Głównym tematem rozmowy był spór Pełczyńskiej-Nałęcz z byłą członkinią jej partii, ministrą klimatu i środowiska Pauliną Hennig-Kloską.

Pod koniec kwietnia w Sejmie odbędzie się głosowanie nad wnioskiem o odwołanie Hennig-Kloski ze stanowiska, a według informacji medialnych część środowiska Polski 2050 rozważa zagłosowanie razem z opozycją.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zespół autorów
Arleta ZalewskaKonrad PiaseckiJustyna Sochacka

"Za stan koalicji odpowiada premier"

"Donald Tusk bronił Pauliny Hennig-Kloski jak swojej" - mówi Patrykowi Michalskiemu polityk Polski 2050.

"Z kolei Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przekazała, że Polska 2050 zagłosuje odpowiedzialnie w sprawie wotum, ale decyzję klubu uzależniła od działań Hennig-Kloski do czasu wotum" - przekazuje Michalskiemu rozmówca z Polski 2050, stronnik Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Twierdzi on również, iż podczas rozmowy "nie było ultimatum, że głosowanie za odwołaniem Hennig-Kloski grozi wyrzuceniem z koalicji". 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Według otoczenia Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, "Donald Tusk na spotkaniu narzekał na stan koalicji, obwiniając za jej stan koalicjantów". Innego zdania była szefowa Polski 2050. "Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz stała na stanowisku, że za stan firmy odpowiada jej szef, a za stan koalicji odpowiada premier" - mówi nasz rozmówca.

"Ostra" rozmowa

Inną perspektywę przedstawia otoczenie Donalda Tuska. "Rozmowa była ostra i bardzo jednoznaczna: albo jesteście w koalicji i głosujemy przeciwko wotum nieufności, albo zagłosujecie za wnioskiem opozycji i jutro będziecie poza koalicją. To wybrzmiało bardzo jasno" - relacjonuje źródło zbliżone do kancelarii premiera. 

"Z tego, co wiem, ministra Pełczyńska-Nałęcz zadeklarowała w rozmowie z premierem, że Polska 2050 zagłosuje przeciw wotum nieufności" - dodaje nasz rozmówca.

Jako pierwszy o ultimatum Donalda Tuska napisał portal Onet.

"Nie będzie nam opozycja meblowała Rady Ministrów"

O ewentualnym odwoływaniu byłej partyjnej koleżanki ze stanowiska mówił również w środę poseł Polski 2050 Paweł Śliz. - Ja do pani minister (Hennig-Kloski - red.) skierowałem prośbę, żeby się z nami spotkała, z naszym klubem, i porozmawiała o pewnych wątpliwościach, które mamy - powiedział Śliz w "Kropce nad i".

- Żeby była jasność, ja w sposób jednoznaczny powiem: nie będzie nam opozycja meblowała Rady Ministrów - podkreślił.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Skwarczek / Agencja Wyborcza.pl

Patryk Michalski
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica