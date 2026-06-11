Polska Spór o Order Orła Białego dla Wołodymyra Zełenskiego. To Karol Nawrocki mówił trzy lata temu Mikołaj Gątkiewicz |

Karol Nawrocki w 2023 roku: uznaję, że swoich bohaterów Ukraińcy mają prawo wybierać Źródło wideo: TV Republika Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Obara

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Prezydent Karol Nawrocki chce odebrania prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego za nadanie jednemu z ukraińskich oddziałów imienia "Bohaterów UPA". Nawrocki mówił między innymi, że jest "oburzony" tą decyzją, która "dostarcza najlepszego materiału i wiele tlenu rosyjskiej propagandzie".

- Niestety prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym gloryfikowania bandytów, morderców z Ukraińskiej Powstańczej Armii nie jest gotowa do tego, aby być częścią rodziny europejskiej - powiedział dziennikarzom 29 maja.

Przypominamy w tym kontekście wypowiedź Karola Nawrockiego z lipca 2023 roku, gdy jeszcze jako szef Instytutu Pamięci Narodowej był gościem w TV Republika.

- Ja uznaję, że swoich bohaterów Ukraińcy mają prawo wybierać. Jeśli dla nich bohaterem jest Stepan Bandera czy Roman Szuchewycz, Polacy nie będą wybierać patronów ukraińskich ulic - mówił wtedy Nawrocki.

Jak zdecyduje prezydent?

8 czerwca Kapituła Orderu Orła Białego przedstawiła Nawrockiemu opinię w sprawie odebrania Zełenskiemu odznaczenia. Nie jest ona jednak wiążąca. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz zapowiedział, że "prezydent podejmie decyzję w odpowiednim czasie".

Nadawanie odznaczeń jest prerogatywą prezydenta. Nadaje on ordery z własnej inicjatywy lub na wniosek premiera oraz kapituł orderów. Prezydent może podjąć decyzję o pozbawieniu orderu na wniosek m.in. kapituły oraz z własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii odpowiedniej kapituły. Może to zrobić w przypadku stwierdzenia, że "nadanie orderu lub odznaczenia nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd albo odznaczony dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodny orderu lub odznaczenia".

Decyzja prezydenta odebraniu orderu zgodnie z konstytucją wymaga jednak kontrasygnaty premiera. Donald Tusk nie informował do tej pory, jakie stanowisko w takim przypadku zajmie.

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