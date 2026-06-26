#BezKitu Posłowie starli się o ochronę zdrowia. "Dużo ględzenia, żeby obronić koryciarstwo" Filip Czerwiński |

Adrian Witczak (KO) i Rafał Konieczny (Razem) w programie "#BezKitu" Źródło wideo: TVN24

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Wydatki budżetowe na ochronę zdrowia rosną, a kolejki do specjalistów wciąż są długie. Poseł KO Adrian Witczak zwrócił uwagę, że rusza centralna rejestracja do specjalistów. Przypomniał też o ustawie o gromadzeniu danych o wynagrodzeniach medyków, którą niedawno przyjął Senat.

- Chciałbym zwrócić na jedną rzecz uwagę. Że dzisiaj, mam wrażenie, że jak ktoś z naszej rodziny, niezależnie, czy ktoś jest politykiem, czy po prostu, nie wiem, troszczy się o swoją rodzinę, to od razu w głowie się zastanawia, a czy ja znam jakąś pielęgniarkę, lekarza gdzieś. Tak ten system, niestety, został skonstruowany. Uważam, że to jest błąd - wskazał Witczak. - Ja uważam, że każdy do tej opieki powinien mieć równy dostęp - dodał.

Poseł Razem mówił, że środki na ochronę zdrowia idą na "niebotyczne" pensje lekarzy, że należy skończyć z "eldorado kontraktowym lekarzy", a także z zatrudnianiem polityków w kierownictwie szpitali.

- Podobnie, żeby było jasne, jak w przypadku dyrektora szpitala w Tomaszowie Lubelskim, który jest z PiS-u i który też jest radnym, więc możemy w związku z tym zobaczyć, że i on, naginając prawa fizyki i czasu, niczym posłanka Żukowska ciągnąca kilometrówki, pracuje w kilku miejscach naraz - opisał.

Propozycje Razem na ochronę zdrowia

Maciej Konieczny wskazał dwie propozycje Razem: koniec zatrudniania lekarzy na kontraktach, wszyscy oni mają pracować na umowach o pracę, a także zakaz łączenia funkcji w sektorze publicznym i prywatnym.

Adrian Witczak polemizował z tym drugim pomysłem. Jego zdaniem "nie ma czegoś takiego, jak prywatna opieka zdrowotna", gdyż są zabiegi i ścieżki leczenia, które funkcjonują tylko w systemie publicznym. - Druga sprawa jest taka, że dzisiaj, gdybyśmy to rozdzielili, nie mając takich analiz, to system mógłby się zachwiać. I my, podejmując decyzje, musimy do tego podchodzić odpowiedzialnie - przekonywał.

- Tylko państwo mówicie o tym, że nie działa, że potrzeba... Ale jeśli pada konkretne pytanie, co zmienić, jakie są analizy, to nie potrafią [państwo] odpowiedzieć - zwrócił się do posła Razem parlamentarzysta z KO.

"Przepraszam, ale pan poseł strasznie ględzi"

Poseł Konieczny wskazał także trzeci postulat: odpartyjnienie nadzoru nad publicznymi placówkami zdrowia.

- Czy wie pan, jaki jest system właścicielski jednostek ochrony zdrowia? - zapytał poseł Witczak. - Albo jest samorządowy, albo jest kliniczny, uczelniany, albo jest MSWiA, albo jest wojskowy - wymieniał.

- Dużo ględzenia, żeby obronić koryciarstwo - wtrącił Konieczny. - Czemu te rady [nadzorcze - red.] funkcjonują i są tam politycy partii rządzącej? - dopytywał.

- Nie, trzeba zmienić system właścicielski. Szpitale powinny podlegać centralnie - odpowiedział Witczak.

- Przepraszam, ale pan poseł strasznie ględzi, żeby obronić patologiczny system upartyjnienia ochrony zdrowia - ocenił Konieczny.

- Nie, ja go nie bronię, tylko pan nie rozumie systemu właścicielskiego - bronił się Witczak.

Poseł KO zgodził się, że im mniej polityki w ochronie zdrowia, tym lepiej. - Chociażby program, który został uruchomiony, dotyczący konsolidacji szpitali, gdzie ministerstwo bardzo wspiera konsolidację szpitali klinicznych, czyli prowadzonych przez uczelnie, (...) chociażby ze szpitalami powiatowymi - wskazał jako przykład "konkretnego działania, które realizujemy".

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