Afera notatkowa i "niedopuszczalna komunikacja"

Przewodniczący sejmowej komisji spraw zagranicznych Paweł Kowal, był pytany we wtorkowej "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 o komunikację na linii rząd - prezydent.

Ta, jego zdaniem, jest "niedopuszczalna" - To może być przedstawiane na zewnątrz tylko jako synergia, jako działanie na rzecz bezpieczeństwa państwa - ocenił.

- W Polsce potrzeba dzisiaj pełnej synergii z pałacem prezydenckim - mówił. - Jeżeli prezydentowi się coś udaje, na przykład porozmawiać z prezydentem Trumpem, nie może to być traktowane, jak (robią - red.) niektórzy współpracownicy prezydenta, że traktują to jako jakąś konkurencję z rządem - podkreślił.

Prowadzący rozmowę Konrad Piasecki zauważył, że obie strony traktują swoje działania jako konkurencję. - Ja nie znam słowa "obie strony". Każdy musi się konkretnie wytłumaczyć ze swoich rzeczy - oznajmił.

Spór o notatki dyplomatyczne

Szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz przekazał w poniedziałkowym programie "Tak jest" w TVN24, że kancelaria premiera nie przysyła notatek za spotkań prezesa rady ministrów do Pałacu Prezydenckiego.

Wcześniej tego samego dnia wiceszef MSZ Marcin Bosacki, przekazał z kolei, że resort nie otrzymał notatki z niedzielnej telekonferencji po rozmowach Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem na Florydzie, w której brał udział prezydent Karol Nawrocki. Ta miała zostać przekazana dopiero we wtorek, o czym poinformował Marcin Przydacz we wpisie na X.

"Notatka z rozmów Pana Prezydenta podpisana i wysłana do odbiorców w Rządzie. Notatek z Kancelarii Premiera z jego rozmów z ostatnich 5 miesięcy nadal brak" - napisano we wpisie.

Przydacz ocenił, że "profesjonalizm i gotowość do współdziałania po stronie kancelarii prezydenta jak zwykle spotyka się z małostkowością po stronie Rządu".

Tusk: jestem gotowy do pełnej współpracy

Otrzymanie notatki z niedzielnej rozmowy prezydenta potwierdził we wtorek premier Donald Tusk, w trakcie przemówienia przed posiedzeniem rządu. - Oczywiście też podzielimy się precyzyjnie informacjami z naszego dzisiejszego spotkania i rozmów z liderami europejskimi - dodał szef rządu.

Premier wyraził też chęć spotkania się z Karolem Nawrockim. - Będę liczył na pilne spotkanie z panem prezydentem. Wcześniej poleciłem panu ministrowi obrony narodowej i panu ministrowi koordynatorowi do spraw służb specjalnych, aby spotkali się z prezydentem i żeby zakończyć ten zupełnie niepotrzebny konflikt o nominacje na stopnie oficerskie - powiedział Tusk.

Jak podkreślił, w interesie Polski jest to, by niezależnie od różnic poglądów, w kwestiach bezpieczeństwa ośrodki władzy koordynowały swoje działania w wymiarze międzynarodowym.

- Tym bardziej, że niewykluczone (...) że jeszcze w styczniu będziemy wspólnie, wszyscy, i to wymaga pełnej solidarności instytucji i w ogóle Polaków, podejmowali decyzje dotyczące przyszłości Ukrainy, przyszłości tej części świata. Dlatego jestem tutaj absolutnie otwarty i gotowy do pełnej współpracy - powiedział prezes Rady Ministrów.

