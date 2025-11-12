Spór o nominacje oficerskie. Znamy kulisy

Kluczowe fakty:
- Premier Donald Tusk poinformował w ubiegłym tygodniu, że prezydent odmówił podpisu pod nominacjami oficerskimi dla funkcjonariuszy w ABW i SKW. W "Podcaście politycznym" ujawniamy, co się działo zanim doszło do tej sytuacji.
- Prezydent Karol Nawrocki i prezes PiS Jarosław Kaczyński na jednym marszu. Wiemy, kto z nich wzbudził większy entuzjazm uczestników wydarzenia.
- Co dalej z ustawą o zakazie hodowli zwierząt na futra? Kulisy rozmowy Magdaleny Biejat z prezydentem.
Ponownie narosło napięcie na linii KPRM-Pałac Prezydencki. W ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk poinformował, że prezydent Karol Nawrocki odmówił podpisu pod nominacjami oficerskimi dla funkcjonariuszy ABW i SKW. Od tego czasu rząd i prezydent wymieniają się wzajemnymi zarzutami.