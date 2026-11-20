Fałszywa gala z udziałem Karola Nawrockiego. Gdyby nie weto, problem zostałby szybko rozwiązany
To, że Karol Nawrocki jest zapalonym bokserem i darzy ten sport wyjątkowym uczuciem, wie w Polsce chyba każdy. Skojarzenie prezydenta z boksem jest dość silne i właśnie to wykorzystali oszuści.
Przestępcy zadali sobie sporo trudu i stworzyli profesjonalną stronę internetową, na której zapraszali na fikcyjną galę "Nowrocky Boxing Night" w lutym 2027 roku w łódzkiej Atlas Arenie, rzekomo pod patronatem głowy państwa. Na ringu mieli walczyć najsłynniejsi polscy pięściarze, przy akompaniamencie Sinfonia Varsovia i popisach wokalnych znanych artystów - ale to wszystko był fejk.
"Strona internetowa nawiązująca w swojej nazwie do nazwiska prezydenta została kilka tygodni temu zgłoszona do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dziś ponownie zostanie skierowane pismo do ABW w tej sprawie" - napisał na platformie X Rafał Leśkiewicz.
Rzecznik prezydenta Radał Leśkiewicz zarzuca Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, że ta działa powoli, stosuje uniki i choć ma narzędzia, aby zablokować stronę i ustalić, kto stoi za tym oszustem, to tego nie zrobiła. Z kolei rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński odpowiedział, że kancelaria prezydenta napisała do ABW, ale nie domagała się reakcji służb.
Dobrzyński przekazał, że w tym piśmie zadano konkretne pytania w trybie artykułu 18 ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.
Artykuł 18 mówi o tym, że szefowie Agencji niezwłocznie przekazują prezydentowi i premierowi informacje mogące mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i międzynarodowej pozycji Polski. Stanowi też, że szefowie Agencji przekazują prezydentowi te informacje "w każdym przypadku, kiedy Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej tak zdecyduje".
Przepychanki między kancelarią prezydenta a ABW nie świadczą najlepiej o całej sytuacji, bo tu istotne jest to, jak długo ta strona działa i ile osób dało się nabrać i kupiło bilety na nieistniejącą galę. Za najtańsze wejściówki trzeba było zapłacić prawie 150 złotych.
- Każda strona internetowa w Polsce, która jest nieprawdziwa, może być przez polskie państwo zablokowana i już wczoraj około godziny 14 NASK zgłosił stronę, zgodnie z procedurami, do zablokowania - powiedział w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
- Strona jest dzisiaj nieaktywna i nie działa, to są działania, które podejmuje państwo. Ale strona była też reklamowana w social mediach, reklamy w social mediach nadal są widoczne i tych reklam nie można ściągnąć. Dlaczego? Bo są na portalach społecznościowych, a państwo nie ma narzędzi, bo prezydent je zawetował - dodał.
Problem z blokowaniem treści w internecie
Najważniejsze osoby w państwie, gdy padną ofiarami cyberprzestępcy, mogą liczyć na ABW, ale "zwykli śmiertelnicy" już nie. Pozostaje zgłaszanie treści do NASK, ale to zwykle trwa. Jednak platformy cyfrowe traktują wszystkich jednakowo i czy to jest prezydent, czy ktoś zupełnie anonimowy, nie ma większego znaczenia, bo ze zgłoszeniami zwykle nie dzieje się nic.
- Chodzi o popularne platformy społecznościowe, które nie są zarejestrowane w Polsce, a bardzo często też nie w Europie. Ta skuteczność, którą obecnie prawo przewiduje, jest bardzo niewielka - zauważył adwokat Mateusz Misiorny.
Całej sprawy z fejkowymi i scamerskimi reklamami w mediach społecznościowych by nie było, gdyby prezydent podpisał akt o usługach cyfrowych, czyli DSA. Nowe prawo zmuszałaby platformy cyfrowe do szybkiego ich usuwania pod groźbą gigantycznych kar.
- Zgłaszanie spraw na platformach jest trudne. One są zaprojektowane w taki sposób, żeby było trudne, bo platformy nie chcą żebyśmy zgłaszali wielu rzeczy - powiedziała analityczka ds. nowych technologii i cyfryzacji Aleksandra Wójtowicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
- A przecież wiemy, że platformy robią wszystko, żeby user experience [doświadczenie użytkownika - red.] był prosty, nie przypadkiem nas tak uzależniły od siebie. Więc gdyby chciały, to te formularze byłyby dużo łatwiejsze - oceniła.
Polski internet potrzebuje DSA
Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski z Nowej Lewicy podsumował, że fałszywa gala boksu z udziałem Nawrockiego to jest tylko "przykład tysięcy treści". Zauważył, że w mediach społecznościowych są na przykład reklamy, "gdzie pan prezydent zachwala inwestycje, które są oszustwami" i "gdzie pan prezydent bije się z Adamem Glapińskim". - Kiedy premier i ministrowie, wygenerowani w systemach sztucznej inteligencji, doprowadzają ludzi do utraty pieniędzy - wymieniał dalej.
Politycy koalicji rządzącej mówią krótko, że polski internet potrzebuje DSA, a prezydent wpadł we własne sidła. - W piątek weto, w środę lament. To jest najlepszy dowód na to, że mieliśmy rację - powiedział zastępca szefa kancelarii premiera Jakub Stefaniak.
Adrian Witczak z Koalicji Obywatelskiej wyraził nadzieję, "że przyjdzie refleksja i pan prezydent tę ustawę podpisze, bo jest ona potrzebna". - Już nie chodzi o pana prezydenta, bo pan prezydent da sobie radę, najwyżej zorganizuje tę galę, ale chodzi o bezpieczeństwo dzieci i o treści, które mogą być wprost szkodliwe - podkreślił.
Ale to może się nie wydarzyć, bo rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz teraz zadaje pytanie, czy za fałszywą galą bokserską nie stoją politycy obozu władzy.
- Ale, że Tusk z Kierwińskim kombinują, jak zorganizować Nawrockiemu galę bokserską? Szkoda słów - skomentował ten wpis premier Donald Tusk.
Rząd zapowiedział trzecie podejście do DSA po Nowym Roku.