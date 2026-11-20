Polska Fałszywa gala z udziałem Karola Nawrockiego. Gdyby nie weto, problem zostałby szybko rozwiązany Łukasz Łubian |

Fałszywa gala z udziałem Karola Nawrockiego. Gdyby nie weto, problem zostałby szybko rozwiązany Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Leszek Szymański

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To, że Karol Nawrocki jest zapalonym bokserem i darzy ten sport wyjątkowym uczuciem, wie w Polsce chyba każdy. Skojarzenie prezydenta z boksem jest dość silne i właśnie to wykorzystali oszuści.

Przestępcy zadali sobie sporo trudu i stworzyli profesjonalną stronę internetową, na której zapraszali na fikcyjną galę "Nowrocky Boxing Night" w lutym 2027 roku w łódzkiej Atlas Arenie, rzekomo pod patronatem głowy państwa. Na ringu mieli walczyć najsłynniejsi polscy pięściarze, przy akompaniamencie Sinfonia Varsovia i popisach wokalnych znanych artystów - ale to wszystko był fejk.

"Strona internetowa nawiązująca w swojej nazwie do nazwiska prezydenta została kilka tygodni temu zgłoszona do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dziś ponownie zostanie skierowane pismo do ABW w tej sprawie" - napisał na platformie X Rafał Leśkiewicz.

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami o rzekomo organizowanej w Łodzi, w lutym 2027 r. gali bokserskiej z udziałem Prezydenta RP informuję, że mamy do czynienia z internetowym oszustwem. Wizerunek Pana Prezydenta Karola Nawrockiego został… — Rafał Leśkiewicz (@LeskiewiczRafa) November 18, 2026 Rozwiń Źródło: X

Rzecznik prezydenta Radał Leśkiewicz zarzuca Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, że ta działa powoli, stosuje uniki i choć ma narzędzia, aby zablokować stronę i ustalić, kto stoi za tym oszustem, to tego nie zrobiła. Z kolei rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński odpowiedział, że kancelaria prezydenta napisała do ABW, ale nie domagała się reakcji służb.

Dobrzyński przekazał, że w tym piśmie zadano konkretne pytania w trybie artykułu 18 ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.

Artykuł 18 mówi o tym, że szefowie Agencji niezwłocznie przekazują prezydentowi i premierowi informacje mogące mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i międzynarodowej pozycji Polski. Stanowi też, że szefowie Agencji przekazują prezydentowi te informacje "w każdym przypadku, kiedy Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej tak zdecyduje".

W związku z licznymi pytaniami dziennikarzy i manipulacją prezydenckiego rzecznika ocierającą się o dezinformację, uprzejmie informuję:

▶️ 9 października br. Kancelaria Prezydenta RP zwróciła się do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z prośbą o informacje dotyczące strony… — Jacek Dobrzyński (@JacekDobrzynski) November 19, 2026 Rozwiń Źródło: X

Przepychanki między kancelarią prezydenta a ABW nie świadczą najlepiej o całej sytuacji, bo tu istotne jest to, jak długo ta strona działa i ile osób dało się nabrać i kupiło bilety na nieistniejącą galę. Za najtańsze wejściówki trzeba było zapłacić prawie 150 złotych.

- Każda strona internetowa w Polsce, która jest nieprawdziwa, może być przez polskie państwo zablokowana i już wczoraj około godziny 14 NASK zgłosił stronę, zgodnie z procedurami, do zablokowania - powiedział w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

- Strona jest dzisiaj nieaktywna i nie działa, to są działania, które podejmuje państwo. Ale strona była też reklamowana w social mediach, reklamy w social mediach nadal są widoczne i tych reklam nie można ściągnąć. Dlaczego? Bo są na portalach społecznościowych, a państwo nie ma narzędzi, bo prezydent je zawetował - dodał.

Dowiedz się więcej: Oszustwo z wizerunkiem Nawrockiego i pismo do ABW. Nowe informacje

Problem z blokowaniem treści w internecie

Najważniejsze osoby w państwie, gdy padną ofiarami cyberprzestępcy, mogą liczyć na ABW, ale "zwykli śmiertelnicy" już nie. Pozostaje zgłaszanie treści do NASK, ale to zwykle trwa. Jednak platformy cyfrowe traktują wszystkich jednakowo i czy to jest prezydent, czy ktoś zupełnie anonimowy, nie ma większego znaczenia, bo ze zgłoszeniami zwykle nie dzieje się nic.

- Chodzi o popularne platformy społecznościowe, które nie są zarejestrowane w Polsce, a bardzo często też nie w Europie. Ta skuteczność, którą obecnie prawo przewiduje, jest bardzo niewielka - zauważył adwokat Mateusz Misiorny.

Całej sprawy z fejkowymi i scamerskimi reklamami w mediach społecznościowych by nie było, gdyby prezydent podpisał akt o usługach cyfrowych, czyli DSA. Nowe prawo zmuszałaby platformy cyfrowe do szybkiego ich usuwania pod groźbą gigantycznych kar.

- Zgłaszanie spraw na platformach jest trudne. One są zaprojektowane w taki sposób, żeby było trudne, bo platformy nie chcą żebyśmy zgłaszali wielu rzeczy - powiedziała analityczka ds. nowych technologii i cyfryzacji Aleksandra Wójtowicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

- A przecież wiemy, że platformy robią wszystko, żeby user experience [doświadczenie użytkownika - red.] był prosty, nie przypadkiem nas tak uzależniły od siebie. Więc gdyby chciały, to te formularze byłyby dużo łatwiejsze - oceniła.

Polski internet potrzebuje DSA

Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski z Nowej Lewicy podsumował, że fałszywa gala boksu z udziałem Nawrockiego to jest tylko "przykład tysięcy treści". Zauważył, że w mediach społecznościowych są na przykład reklamy, "gdzie pan prezydent zachwala inwestycje, które są oszustwami" i "gdzie pan prezydent bije się z Adamem Glapińskim". - Kiedy premier i ministrowie, wygenerowani w systemach sztucznej inteligencji, doprowadzają ludzi do utraty pieniędzy - wymieniał dalej.

Politycy koalicji rządzącej mówią krótko, że polski internet potrzebuje DSA, a prezydent wpadł we własne sidła. - W piątek weto, w środę lament. To jest najlepszy dowód na to, że mieliśmy rację - powiedział zastępca szefa kancelarii premiera Jakub Stefaniak.

Adrian Witczak z Koalicji Obywatelskiej wyraził nadzieję, "że przyjdzie refleksja i pan prezydent tę ustawę podpisze, bo jest ona potrzebna". - Już nie chodzi o pana prezydenta, bo pan prezydent da sobie radę, najwyżej zorganizuje tę galę, ale chodzi o bezpieczeństwo dzieci i o treści, które mogą być wprost szkodliwe - podkreślił.

Ale to może się nie wydarzyć, bo rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz teraz zadaje pytanie, czy za fałszywą galą bokserską nie stoją politycy obozu władzy.

Widząc aktywność polityków obozu władzy wokół tematu boxing.nowrockywarsaw zadaję otwarte pytanie - czy ktoś z Was maczał w tym palce? — Rafał Leśkiewicz (@LeskiewiczRafa) November 18, 2026 Rozwiń Źródło: X

- Ale, że Tusk z Kierwińskim kombinują, jak zorganizować Nawrockiemu galę bokserską? Szkoda słów - skomentował ten wpis premier Donald Tusk.

Rząd zapowiedział trzecie podejście do DSA po Nowym Roku.