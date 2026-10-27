"Żeby nie było, że ściemniałam". Jak było z dwukadencyjnością?

W czwartek 22 października Sejm głosował nad poselskim projektem PSL-u zmierzającym do zniesienia limitu dwóch kadencji dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Do uchwalenia ustawy zabrakło trzech głosów: za było 213 posłów, przeciw 215, dziewięcioro wstrzymało się od głosu.
Żukowska pisze do Zgorzelskiego
Reporterka TVN24 Agata Adamek dotarła do treści wiadomości, jakie wymieniali między sobą liderzy ludowców i Lewicy przed i po głosowaniu.
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Z tego artykułu dowiesz się:
Jak wyglądała komunikacja między liderami PSL i Lewicy przed kluczowym głosowaniem.
Jakie były kulisy rozkładu głosów w klubie Nowej Lewicy.
Jakie inne ustawy były głosowane w tym samym okresie i jaki miały wpływ na relacje koalicyjne.
Jakie są dalsze plany PSL dotyczące ograniczenia kadencyjności w polskim parlamencie.