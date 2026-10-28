Polska Rzecznik MSZ odpowiada Marcinowi Przydaczowi. "448 dni. 46 wniosków. Zero podpisów" Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Tusk w sprawie ambasadorów: nie przyjmę tych warunków gry Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP

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Szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz napisał w środę w serwisie X, że porozumienie w sprawie ambasadorów "zostało osiągnięte, ale niestety nie jest realizowane". Przekazał, że prezydent i minister spraw zagranicznych "doszli w tej sprawie do zgody", ale "porozumienie zablokował premier". Jak dodał, dotyczyło ono "wielu ambasad" i zostało "zaaprobowane" przez Sikorskiego.

"Nieprawdą jest, że porozumienie rozbiło się o jedno nazwisko doradcy prezydenta. Nie było go w uzgodnionym pakiecie" - zaznaczył Przydacz. "MSZ dziś po prostu kłamie" - napisał, nawiązując do wpisu Radosława Sikorskiego, w którym szef MSZ pisał, że kandydatem prezydenta na ambasadora był Nikodem Rachoń, doradca prezydenta i brat Michała Rachonia, pracownika sprzyjającej PiS TV Republika.

"W sytuacji kiedy minister został upokorzony przez swojego szefa, próbuje salwować się manipulacją i kłamstwem. Musi odreagować poprzez to, co potrafi najlepiej - chamstwem" - skwitował Przydacz.

Porozumienie ws. ambasadorów zostało osiągnięte, ale niestety nie jest realizowane. Prezydent RP i minister spraw zagranicznych doszli w tej sprawie do zgody. Porozumienie zablokował premier.



Nieprawdą jest, aby dotyczyło tylko Waszyngtonu. Dotyczyło wielu ambasad.



Nieprawdą… — Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) October 28, 2026 Rozwiń Źródło: X/Marcin Przydacz

Sam Karol Nawrocki o zawartym porozumieniu z Radosławem Sikorskim mówił już kilkukrotnie. We wrześniu powiedział, że "porozumienie zostało wypracowane, ale 'jakiś ze zwierzchników' szefa MSZ zadecydował, że porozumienia z prezydentem nie mogą być realizowane". W niedawnym wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" winą za brak porozumienia obarczył Donalda Tuska.

Odpowiedź rzecznika MSZ

Na wpis Przydacza odpowiedział rzecznik MSZ Maciej Wewiór. "Znów ten sam repertuar - personalne wycieczki, 'kłamstwa', 'manipulacje', 'chamstwo', tylko dalej faktów brak" - napisał.

"448 dni. 46 wniosków. Zero podpisów - nie bo nie" - dodał, odnosząc się do wniosków o nominacje ambasadorskie czekających na podpis od początku prezydentury Karola Nawrockiego.

"Skoro twierdzi Pan, że porozumienie zostało zawarte, to proszę wreszcie przedstawić jego podpisaną lub parafowaną treść" - zaapelował do Przydacza. Jak dodał, "sondowanie nazwisk nie oznacza zgody na kandydatury", a "do nominacji ambasadorskich potrzebna jest również kontrasygnata premiera".

"Polska dyplomacja potrzebuje ambasadorów, nie kolejnych ataków ze strony Kancelarii Prezydenta. Wspólnie możemy dla Polski osiągnąć znacznie więcej" - zakończył Wewiór.

Panie ministrze @marcin_przydacz, znów ten sam repertuar - personalne wycieczki, „kłamstwa”, „manipulacje”, „chamstwo”, tylko dalej faktów brak.

Np. 448 dni. 46 wniosków. Zero podpisów – nie bo nie.

Ponownie więc pytam, skoro twierdzi Pan, że porozumienie zostało zawarte, to… https://t.co/6SoebR7sZD — Rzecznik MSZ - Maciej Wewiór (@RzecznikMSZ) October 28, 2026 Rozwiń Źródło: X/Maciej Wewiór