Spór o ambasadora. Czaputowicz: obowiązuje ustawa z 2021 roku, którą podpisał prezydent

Czaputowicz: Szatkowskiego sam proponowałem, ale jest już długo po terminie

Gość TVN24 zwrócił uwagę, że obecnie "mamy nową sytuację polityczną" i zgodnie z obowiązującą ustawą, która została wprowadzona w 2021 roku, "ambasador to jest funkcja polityczna, tak jak wiceminister i on powinien mieć poparcie większości parlamentarnej".

Przypomniał, że tę ustawę podpisał prezydent Andrzej Duda. - Ona obowiązuje i moim zdaniem należy ją wykonywać - powiedział były minister. - Wiemy, że kandydatura ambasadora Jacka Najdera zyskała większość w komisji sejmowej. To znaczy, że to poparcie jest gdzie indziej - stwierdził.

Czaputowicz powiedział, że konsultowanie się z prezydentem przy wybieraniu ambasadorów "to normalna praktyka". - Ale jeżeli są różnice zdań, gdy rząd wywodzi się z innej formacji niż prezydent, wówczas pojawiają się napięcia. Nie było takiej sytuacji, kiedy ja byłem ministrem, bo wtedy następował konsensus przy mianowaniu każdego ambasadora. Jeżeli jest ta rozbieżność, jest koabitacja, to wówczas inicjatywa jest po stronie rządu - wyjaśnił były szef MSZ. Według niego "prezydent musi mieć bardzo uzasadnione powody, żeby nie zgodzić się na odwołanie ambasadora". - W sytuacji obecnego ambasadora przy NATO moim zdaniem nie ma takich racjonalnych powodów - ocenił.

Czaputowicz: rząd chciałby zademonstrować światu, że nastąpiła zmiana władzy

Czaputowicz powiedział, że rząd Donalda Tuska "chciałby zademonstrować światu poprzez dyplomację, że nastąpiła zmiana władzy i temu służy zmiana ambasadorów". - W zasadzie tak ta nasza ustawa to założyła - stwierdził, odnosząc się do ustawy, która została przyjęta za rządów PiS .

"To osłabia pozycję państwa polskiego"

Minister zwrócił uwagę, że ambasadorom "kończą się kadencję". Powiedział, że ostatnia grupa ambasadorów, którą będzie wzywał do kraju "to są wszystko ludzie, którym się skończyły kadencje". - Prezydent mi obiecał, że w takich wypadkach nie będzie robił trudności. Niestety czekam póki co nadaremnie - stwierdził.

Zdaniem Czaputowicza ta sytuacja jest "problematyczna". - Jakaś odpowiedzialność za to będzie spoczywać gdzieś kiedyś, bo to osłabia jednak pozycję państwa polskiego - ocenił. - Myślę, że to jest to ważny problem, ale mam też nadzieję, że to jeszcze nie są ostateczne decyzje, że ta kwestia jakoś zostanie rozwiązana - powiedział.