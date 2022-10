Spór między Unią Europejską a rządem. "To jest część większej całości. To jest przygotowywanie do polexitu"

Co zrobić, aby uruchomić wypłatę unijnych pieniędzy dla Polski? Prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego Michał Laskowski przypominał w "Faktach po Faktach", że należałoby "zmienić system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów". Jego zdaniem "można to zrobić w ciągu kilku dni", ale "nie ma woli". Profesor Stanisław Biernat, były sędzia Trybunału Konstytucyjnego, mówił, że "jeżeli zestawiamy to z wypowiedziami polityków i z innymi przedsięwzięciami o różnym charakterze, to jest to naprawdę przygotowywanie do polexitu".

Prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego sędzia Michał Laskowski oraz profesor Stanisław Biernat, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, mówili w "Faktach po Faktach" w TVN24 o sprawie unijnych pieniędzy dla Polski. Obok wstrzymywanych nadal wypłat z Krajowego Planu Odbudowy, pojawiło się ryzyko zablokowania środków z Funduszu Spójności, wynoszących 76,5 mld euro.

W kontekście KPO Komisja Europejska twierdzi, że Polska nie wypełniła uzgodnionych kamieni milowych dotyczących praworządności, natomiast w odniesieniu do Funduszu Spójności - jak donosi "Financial Times" - obawy dotyczą niezależności polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Laskowski był pytany, co zrobić, aby otrzymać pieniądze z KPO, ale także pozbyć się unijnych kar za nieprzestrzeganie wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wskazywał, że "to zostało jasno określone w tych krokach czy kolejnych posunięciach, które określiły struktury europejskie".

- Należałoby zmienić system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów tak, żeby nie było żadnej wątpliwości - mówił. Dodał, że "trzeba by odwiesić, że tak powiem kolokwialnie, sędziów, którzy są zawieszeni, zmienić podstawy odpowiedzialności dyscyplinarnej, o ile wymaga to dalszej korekty".

Przyznał, że "nie zanosi się" na to, "a można by to zrobić w ciągu kilku dni zapewne". - Napisać projekt, który by to załatwił - wyjaśniał. Ocenił jednak, że "nie ma woli wykonania tego". - Trudno mi to trochę rozumieć, jaka jest motywacja rządzących - powiedział.

Biernat: to jest naprawdę przygotowywanie do polexitu

Biernat mówił, że "to, o czym mówił pan prezes Laskowski, rzeczywiście dałoby się naprawić". - Ale coraz bardziej przekonuję się, że to jest część większej całości. Jeżeli zestawiamy to z wypowiedziami polityków i z innymi przedsięwzięciami o różnym charakterze, to jest to naprawdę przygotowywanie do polexitu - ocenił.

Stwierdził, że "oczywiście wszyscy politycy z partii rządzącej będą mówić: ha, ha, ha, to nie prawda, ale to tak właśnie jest".

Dodał, że uchwalenie ustawy o wypowiedzeniu traktatu o przystąpieniu do UE "nie wymaga żadnego specjalnego trybu i jest ją tak samo łatwo uchwalić jak ustawę (....) o zamrożeniu cen węgla".

Autor:akr/dap

Źródło: TVN24