Spór Ziobro-Morawiecki. "To są rzeczy niedopuszczalne, bo premier odpowiada za wszystkich członków swojego rządu"

- To są rzeczy niedopuszczalne, bo premier odpowiada za wszystkich członków swojego rządu. Spójność i jednolity sposób wyrażania się członków rządu o swoim szefie, czyli premierze, jest absolutnie wymagana, żeby ludzie mieli zaufanie do rządu - skomentował Buzek.

- To jego sprawa, ja tylko powiem, że kary będą się należały i to sowite. Odpowiedzialność administracyjna, odpowiedzialność karna (należy się - red.) tym, którzy dziś okradają Polki i Polaków z dziesiątków setek miliardów złotych - oświadczył.

Dopytywany, o kim mówi, Buzek uściślił, że chodzi o tych, "którzy dziś decydują o tym, że nasze kamienie milowe -proste do spełnienia dla 25 krajów - są nie do spełnienia". - 25 krajów spełnia je z radością, bez żadnych problemów. A więc to my mamy taki problem i ci, którzy są odpowiedzialni za taki stan polskiego sądownictwa - stwierdził. Zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym oczekuje Komisja Europejska, między innymi od nich uzależniając wypłatę Polsce pieniędzy z Funduszu Odbudowy w ramach Krajowego Planu Odbudowy.