"Kaczyński uznaje pełny prymat woli politycznej nad prawem"

Dla prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego prawo to rękawiczka, w którą ubiera siłę, nagą pięść - ocenił Łukasz Lipiński z "Polityki". Patryk Słowik z "Dziennika Gazety Prawnej" powiedział, że wniosek marszałek Sejmu do Trybunału Konstytucyjnego dotyczący "sporu kompetencyjnego" z Sądem Najwyższym to "kuriozalne wykorzystywanie istniejących przepisów".