Sprawa "sporu kompetencyjnego" w Trybunale Konstytucyjnym odroczona

Trybunał Konstytucyjny - po trzech godzinach rozprawy - odroczył do 12 marca rozpoznawanie wniosku w sprawie "sporu kompetencyjnego" między Sejmem a Sądem Najwyższym i prezydentem a SN. Rozprawa została przerwana w fazie pytań sędziów do stron. Mają być one kontynuowane na kolejnej rozprawie. W tej sprawie stanowisko zajęli wcześniej między innymi Rzecznik Praw Obywatelskich i pierwsza prezes Sądu Najwyższego, tłumacząc, że "spór kompetencyjny nie istnieje".

Trzygodzinne posiedzenie

Co było we wniosku?

Zgodnie z opublikowanym w końcu stycznia postanowieniem TK, do rozstrzygnięcia wniosku marszałek Sejmu, wstrzymane jest stosowanie uchwały trzech Izb SN, począwszy od dnia jej wydania. Jednocześnie - w związku z wnioskiem - Trybunał wstrzymał czasowo możliwość wydawania przez SN uchwał, jeżeli miałyby dotyczyć zgodności z prawem krajowym i międzynarodowym, m.in. kompetencji do pełnienia urzędu przez sędziego, którego powołał prezydent na wniosek KRS.

Dzień po skierowaniu przez marszałek wniosku do TK, pierwsza prezes SN profesor Małgorzata Gersdorf w piśmie do prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej napisała, że "nie istnieje spór kompetencyjny między Sejmem i prezydentem a Sądem Najwyższym".

RPO: wniosek nie ma podstaw faktycznych ani prawnych

Zdaniem Rzecznika, nie istnieje również spór kompetencyjny między Sądem Najwyższym a prezydentem. "Kompetencja głowy państwa do powołania sędziów nie może być bowiem utożsamiana z kompetencjami sądów co do prawidłowego kształtowania składów orzekających" - zaznaczono w stanowisku RPO. "Intencją marszałek Sejmu jest w istocie nie dążenie do rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego, lecz osiągnięcie innego celu - zawieszenia postępowań przed organami, które rzekomo prowadzą spór" - napisał Bodnar.