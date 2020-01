"Spór kompetencyjny" z Sądem Najwyższym. Marszałek Sejmu pyta Trybunał Konstytucyjny

W ubiegłym tygodniu pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf przedstawiła pytanie prawne trzem Izbom SN: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Dotyczy ono udziału w składach sędziowskich osób wyłonionych przez obecną Krajową Radę Sądownictwa. Jak mówił rzecznik SN sędzia Michał Laskowski, "pytanie wprost dotyczy statusu sędziów z pozostałych dwóch Izb SN". Posiedzenie trzech Izb Sądu Najwyższego wyznaczono na 23 stycznia, na godzinę 11. Jednak we wtorek Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego skierowała dwa pytania prawne do Trybunału Konstytucyjnego i jednocześnie zwróciła się do TK o wstrzymanie lub zawieszenie spraw dotyczących statusu sędziów SN - w tym właśnie rozprawy wyznaczonej na czwartek.

"Decyzje o tym, jak wygląda ustrój sądów, regulują ustawy"

- Decyzje o tym, jak wygląda ustrój sądów, regulują ustawy, a ustawy przyjmuje Sejm. Natomiast to, co planuje w czwartek zrobić pierwsza prezes Sądu Najwyższego, jest podważeniem naszego wyłącznego prawa do stanowienia ustaw, a tym samym podważeniem kompetencji pana prezydenta do powoływania sędziów - podkreśliła. - To nie jest fanaberia, to nie jest 'widzimisię', to jest sprawa bardzo poważna i uznałam, że mam jako marszałek obowiązek zapytać Trybunał Konstytucyjny, jak to w końcu jest, czy Sejm ma prawo podejmować ustawy w sprawie organizacji sądów tak, jak to mówi Trybunał Konstytucyjny, czy też nie - wyjaśniała Witek.