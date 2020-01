Hermeliński: jeżeli jest rzekomy spór, to Sejm i prezydent też powinni wstrzymać postępowania

Nie ma żadnego sporu kompetencyjnego. Złożony w złej wierze wniosek marszałek Sejmu to kolejna próba zablokowania posiedzenia Sądu Najwyższego - ocenił w TVN24 Wojciech Hermeliński, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Tłumaczył też, że według przepisów wszystkie podmioty, które są zaangażowane w ten rzekomy spór, powinny "wstrzymać swoje postępowania". W tym przypadku, poza Sądem Najwyższym, dotyczy to Sejmu i prezydenta.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska poinformowała w środę, że Trybunał wszczął postępowanie w sprawie wniosku o "rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego" między Sejmem a Sądem Najwyższym oraz między prezydentem a Sądem Najwyższym. Z takim wnioskiem zwróciła się do TK marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Jak oświadczyła prezes Przyłębska, oznacza to, że Sąd Najwyższy nie może się zebrać w czwartek w sprawie, o którą zapytała trzy izby SN pierwsza prezes Małgorzata Gersdorf.

Na tym posiedzeniu sędziowie mają zająć się sprawą osób wybranych przez nowy skład Krajowej Rady Sądownictwa do zasiadania w dwóch izbach Sądu Najwyższego . Rzecznik SN Michał Laskowski powiedział, że posiedzenie mimo oświadczenia Przyłębskiej odbędzie się i dojdzie na nim do zaplanowanej narady 60 sędziów.

Hermeliński: tutaj nie ma żadnego sporu kompetencyjnego

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku i były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński był w czwartek gościem "Wstajesz i wiesz" w TVN24. Odnosił się do tak zwanego sporu kompetencyjnego, w sprawie którego marszałek Sejmu złożyła wniosek do TK.

Jego zdaniem "wniosek marszałek Witek jest skierowany w złej wierze" i jest "kolejną próbą zablokowania dzisiejszego posiedzenia Sądu Najwyższego". Hermeliński ocenił, że "to, co powiedziała pani prezes Przyłębska, to powtórzenie słów ustawy". - To nie jest decyzja pani prezes, bo decydowała za nią ustawa. W każdej sytuacji, kiedy dochodzi do zawiśnięcia sporu kompetencyjnego, to przepis mówi, że zawiesza się postępowanie przed organami, które w tym sporze uczestniczą - tłumaczył gość TVN24.