Spoofing, podszywanie się pod telefony. Stanisław Żaryn: takie przypadki służą zaognianiu sporu publicznego

Zaznaczył, że sprawę wyjaśniają prokuratura i policja, które zwracają uwagę, że sama metoda jest im znana również przy innych przestępstwach, typu wyłudzenia pieniędzy czy oszustwa i technicznie dostępna. - To, co tutaj jest ewidentne i co ewidentnie rzuca się w oczy, to dobór tych, którzy zostali zaatakowani. Wpisuje się to w logikę sporu politycznego w Polsce, koresponduje z debatą publiczną w naszym kraju i widać, że te ataki służą do zaogniania sporu politycznego - do wpływania na dyskurs publiczny - stwierdził rzecznik.