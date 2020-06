25 mln zł z NCBR dla spółek, w które zainwestował fundusz związany z Szumowskimi

Kolejne 25 mln zł dotacji

Bioseco uzyskała 3 021 687 zł na realizację prac prowadzących do wdrożenia nowego rozwiązania służącego do monitorowania systemu elektroenergetycznego pod kątem "oddziaływania na otoczenie farm wiatrowych". Umowa z NCBR została podpisana w sierpniu 2018 roku. Ta sama spółka dostała też grant wysokości 2 632 075 zł na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych niezbędnych do opracowania systemu "redukującego liczbę kolizji statków powietrznych z ptakami i ssakami". Umowę podpisano we wrześniu 2019 roku.