Piotr Woźniak: jak się jedna grupa dyletantów spiera z drugą grupą dyletantów, to lepiej wyjść z sali

Według medialnych doniesień opinia ABW dla projektów OSGE była negatywna. Potwierdził to były minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński , który w oświadczeniu podał, że "w ocenie ABW prowadzona przez spółkę inwestycja w sposób nienależyty zabezpiecza interesy Skarbu Państwa, w tym spółki Orlen".

Woźniak: mam nadzieję, że decyzja dla Polski, na szczęście, będzie zależała od kogoś innego

Do sprawy odniósł się w "Faktach po Faktach" Piotr Woźniak, były minister gospodarki, były prezes PGNiG. - Chyba nie warto na to zwracać uwagi. Jak się jedna grupa dyletantów spiera z drugą grupą dyletantów, to lepiej wyjść z sali - komentował. - Decyzja dla Polski, na szczęście, będzie zależała od kogoś innego, mam nadzieję, i będzie dobra - dodał.