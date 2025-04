Ci, którzy marzą o wynajęciu rozsądnego metrażu za rozsądną cenę w Krakowie będą mieli na to szansę. Społeczna Agencja Najmu ma być alternatywą dla tego, co dzieje się na wolnym runku. Materiał magazynu "Polska i Świat". Całe wydanie dostępne w TVN24 GO.

Oglądaj najnowsze wydania programu "Polska i Świat" w TVN24 GO >>>