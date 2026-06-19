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Roman Giertych zwrócił się do Prezydium Sejmu o ukaranie Jarosława Kaczyńskiego

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Wystąpienie Romana Giertycha w Sejmie. Reakcje Przemysława Czarnka, Jarosława Kaczyńskiego i Mariusza Błaszczaka
Wystąpienie Romana Giertycha, krzyki Przemysława Czarnka
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
W piątek poseł PiS Przemysław Czarnek podszedł do mównicy, z której przemawiał poseł KO Roman Giertych i krzyczał do niego: "oddaj kasę, tylko nie mdlej". Prezes PiS Jarosław Kaczyński miał krzyknąć "spieprzaj, gówniarzu". Giertych złożył wniosek o ukaranie obu posłów.

Rano, podczas posiedzenia Sejmu, poseł Koalicji Obywatelskiej i były minister edukacji narodowej w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, Roman Giertych, wyszedł na mównicę sejmową. Przypomniał o sprawie dotacji z Funduszu Sprawiedliwości dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy w Otwocku.

- Wszyscy pamiętamy taśmy Tomasza Mraza, gdy mówił pan Romanowski o 18 milionach, które wpłacono na szpital w Józefowie [w rzeczywistości w Otwocku - red.] za leczenie kolanek prezesa Kaczyńskiego. Jarku, oddałeś 18 milionów za ten szpital? Oddałeś Funduszowi Sprawiedliwości, któremu zabrano pieniądze ofiar przestępstw? Czy pani Witek oddała pieniądze za dwa lata OIOM-u dla swojego męża? Czy pan Szumowski oddał za maseczki? Nie, nie oddaliście - mówił Roman Giertych.

Wystąpienie Romana Giertycha w Sejmie. Reakcje Przemysława Czarnka, Jarosława Kaczyńskiego i Mariusza Błaszczaka
Wystąpienie Romana Giertycha w Sejmie. Reakcje Przemysława Czarnka, Jarosława Kaczyńskiego i Mariusza Błaszczaka
Źródło zdjęcia: TVN24

Dwa lata temu pisaliśmy w naszym portalu o nagraniach urzędnika Ministerstwa Sprawiedliwości Tomasza Mraza, na których słychać, jak on i ówczesny wiceminister sprawiedliwość Marcin Romanowski omawiali, co powiedzieć dziennikarzom, kiedy się zapytają o związek między tymi dotacjami a faktem, że Jarosław Kaczyński miał tam operowane kolano.

Kaczyński i Czarnek krzyczeli do Giertycha

Jeszcze zanim poseł KO wszedł na mównicę, na sali panowała wrzawa. Poseł Prawa i Sprawiedliwości oraz kandydat tej formacji na premiera Przemysław Czarnek krzyknął: - Nie macie żadnych argumentów, skoro Giertycha puszczacie.

Kiedy Giertych przemawiał, Czarnek krzyczał do niego "oddaj kasę!". W momencie, kiedy padło pytanie: "Jarku, oddałeś 18 milionów za ten szpital?", prezes PiS powiedział coś do Giertycha, ale nie słychać tych słów wyraźnie na nagraniu z Sejmu. Chwilę potem Czarnek wstał, podszedł do posła KO i krzyczał do niego: "oddaj kasę, bo służba zdrowia w zapaści, tylko nie mdlej".

Przemysław Czarnek krzyczy do Romana Giertycha
Przemysław Czarnek krzyczy do Romana Giertycha
Źródło zdjęcia: TVN24

Potem na swoim profilu w serwisie X Roman Giertych przekazał, że podjął formalne kroki w tej sprawie.

"Do Komisji Etyki Poselskiej złożyłem wniosek o ukaranie posła Jarosława Kaczyńskiego za wulgaryzmy rzucane dzisiaj w moją stronę na sali sejmowej. Nie ma zgody na chamstwo i prostactwo. Składam również wniosek do Prezydium Sejmu o odebranie J. Kaczyńskiemu połowy uposażenia przez okres trzech miesięcy" - napisał.

Giertych pisze do Czarzastego. Miało paść "spieprzaj, gówniarzu"

W kolejnym wpisie Roman Giertych zamieścił swoje pismo do Prezydium Sejmu.

"Dzisiaj, podczas mojego wystąpienia, pan poseł Przemysław Czarnek podszedł do mównicy i, wygrażając mi palcem, wznosił błazeńskie okrzyki. Jednocześnie poseł Jarosław Kaczyński rzucił do mnie z ławy sejmowej: 'spieprzaj, gówniarzu'" - napisał Giertych.

Zdaniem posła KO marszałek Sejmu powinien był w tamtym momencie zareagować, a tego nie zrobił. Zwrócił się do Prezydium Sejmu z wnioskiem o ukaranie Czarnka i Kaczyńskiego, a do marszałka Włodzimierza Czarzastego - osobiście, o "takie prowadzenie posiedzenia, aby ukrócić chamstwo, agresje i jawne lekceważenie reguł sejmowych".

Konwiński: to są standardy lidera PiS

Także przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński skomentował zajście na swoim profilu w X.

"Kaczyński krzyczy do R. Giertycha "spieprzaj, gówniarzu". To są standardy lidera PiS. Nic dziwnego, że Czarnek ma tam taką pozycję. Warci siebie. Agresorzy z pisowskiej 'inteligencji'" - napisał.

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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
SejmRoman GiertychJarosław KaczyńskiFundusz SprawiedliwościPrawo i SprawiedliwośćKoalicja ObywatelskaWłodzimierz CzarzastyMarcin RomanowskietykaMinisterstwo Sprawiedliwości
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
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