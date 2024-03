Dworczyk o "układzie pasożytniczym". "Rozmawiałem osobiście z Patrykiem Jakim"

Rozmawialiśmy wewnątrz naszej formacji i rozmawiałem też osobiście z Patrykiem Jakim - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 poseł PiS Michał Dworczyk. Odniósł się do spięcia w Zjednoczonej Prawicy i swojej wcześniejszej wypowiedzi. W zeszłym tygodniu nazwał współpracę między Prawem i Sprawiedliwością a Suwerenną Polską "układem pasożytniczym".

Michał Dworczyk odniósł się do sporu w Zjednoczonej Prawicy po krytyce, jaką europoseł Suwerennej Polski Patryk Jaki wystosował wobec między innymi Mateusza Morawieckiego.

W zeszłym tygodniu poseł PiS w RMF FM współpracę między Prawem i Sprawiedliwością a Suwerenną Polską nazwał "układem pasożytniczym". - Korzystając z listy Prawa i Sprawiedliwości, koledzy z Suwerennej Polski trafili do Sejmu, do Senatu, dzisiaj trafią do samorządów. Rozumiem, że mają też plany startowania w eurowyborach, ale sami grają na siebie - dodał.