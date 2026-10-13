Polska Spięcie na konferencji rzecznika rządu. Adam Szłapka odmówił odpowiedzi pracownikowi TV Republika Agata Nalepa |

Adam Szłapka do dziennikarzy TV Republika Źródło zdj. gł.: TVN24

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Podczas wtorkowej konferencji prasowej Adam Szłapka odniósł się do materiałów emitowanych w ostatnich dniach przez Telewizję Republika. Rzecznik rządu zaprezentował plansze z paskami informacyjnymi stacji, które dotyczyły serii ataków w szkołach na Mazowszu. Wśród wyświetlonych haseł znalazły się między innymi: "Nie posyłaj jutro swoich dzieci do szkoły", "Rodzice boją się posyłać dzieci do szkół" oraz "Rząd Tuska bezradny wobec fali terroru w szkołach".

Szłapka zarzucił stacji podsycanie niepokoju w związku z wydarzeniami, które wywołały obawy o bezpieczeństwo uczniów. Wcześniej zaapelował także, by korzystać tylko ze sprawdzonych, oficjalnych źródeł informacji.

- Wiadomo, że w tego typu sytuacjach najgorszą rzeczą, którą można robić, jest specjalne podsycanie paniki. To zagraża bezpieczeństwu państwa, to zagraża bezpieczeństwu obywateli, także bezpieczeństwu dzieci - mówił.

Rzecznik rządu ostro ocenił działania stacji. Stwierdził, że to, co "robi TV Republika, jest po prostu łajdactwem". - Inaczej tego nazwać nie można - dodał.

Adam Szłapka o paskach TV Republika

Szłapka do TV Republika: nie będziecie zadawać pytań

Do wymiany zdań doszło pod koniec konferencji, kiedy rzecznik rządu odpowiadał na pytania przedstawicieli mediów. Gdy Szłapka zapowiedział zakończenie spotkania, głos zabrał pracownik Telewizji Republika, sygnalizując, że również chce zadać pytanie.

- Przedstawiciel Republiki jeszcze - powiedział.

- No właśnie, tak jak powiedziałem, jeśli nie ma więcej pytań od dziennikarzy, to kończymy - odpowiedział Szłapka. Rzecznik rządu ponownie odniósł się do sposobu relacjonowania przez Republikę wydarzeń w szkołach.

- Nie, nie będziecie dzisiaj zadawać pytań, możecie przeprosić i wyjść, bo to, co zrobiliście w ciągu ostatnich dni, jest niedopuszczalne - oświadczył. Następnie podziękował uczestnikom konferencji i wyszedł z sali.

Seria ataków w szkołach

Wypowiedzi rzecznika rządu dotyczyły sposobu informowania o trzech aktach przemocy, do których doszło w ubiegłym tygodniu w placówkach edukacyjnych na Mazowszu.

W środę w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem pięciu uczniów i dwóch nauczycieli, a następnie - oddalając się z terenu szkoły - dwie osoby postronne. W jego plecaku znaleziono domowej roboty materiał wybuchowy.

Dzień później w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach 15-latek ranił trzy osoby, z których jedna zmarła.

Z kolei w sobotę w zespole szkół dla dorosłych przy ulicy Mińskiej w Warszawie 21-letnia kobieta zaatakowała nożem trzy osoby. Jedna z poszkodowanych, 17-latka, trafiła do szpitala.