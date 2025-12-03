Znana bajka w wyjątkowej odsłonie. "Zostali zauważeni i docenieni. To ich bardzo buduje"

Kluczowe fakty:
- 3 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami.
- 20-lecie istnienia świętuje dziś Środowiskowy Dom Samopomocy Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w Podkowie Leśnej.
- Podopieczni tego domu wspólnie z AudioTeatrem we wrześniu tego roku przygotowali spektakl "Wyjątkowa Królewna Śnieżka - bajka inaczej".
- Pomysłodawczyni spektaklu Ewa Matrzak - jedna z terapeutek zajęciowych tego ośrodka - w rozmowie z tvn24.pl opowiada o kulisach powstawania tego projektu. Wyjaśnia także, jaki wpływ na osoby z niepełnosprawnościami mają takie działania.
Środowiskowy Dom Samopomocy Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w Podkowie Leśnej w środę obchodzi jubileusz 20-lecia swojego istnienia. Jednocześnie 3 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami.