Specustawa o Lasach Państwowych. "Otwieramy bardzo złą furtkę"

Wajrak: Wycinamy las, by produkować samochody elektryczne. To tragedia

- To jest jakaś jedna wielka zapisana tragedia, że my wycinamy las, żeby produkować samochody elektryczne, które de facto będą napędzane węglem. To pokazuje kompletny absurd tej sytuacji, zupełne oderwanie od rzeczywistości - mówił Wajrak.

- Mamy dziwaczny sposób zarządzania lasami. Mamy instytucję Lasy Państwowe, która ma takie śmieszne samofinansowanie. Czyli to, ile leśnik zarabia zależy od tego, ile wytnie i ile sprzeda. To, co nam rośnie obecnie w lasach to na pewno powierzchnia zrębów zupełnych, to jest liczba wyciętych kubików i to są pensje leśników. Rzeczywiście wygląda to coraz gorzej - zauważył.