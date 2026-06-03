Polska Specjalny samolot z Klaudią już w drodze do Polski. Szef MON podał najnowsze informacje Oprac. Aleksandra Sapeta |

Samolot z chorą Polką na pokładzie jest już w drodze z Pekinu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: x.com/KosiniakKamysz

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Rodzice Klaudii Uciechowskiej prowadzą zbiórkę na portalu Siepomaga na leczenie i rehabilitację córki.

24-letnia Klaudia Uciechowska przebywała w śpiączce w szpitalu w Pekinie. U kobiety zdiagnozowano rzadkie powikłanie potworniaka jajnika. W niedzielę szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że studentkę do kraju przetransportuje specjalny samolot z wojskowym zespołem medycznym na pokładzie.

Klaudia w drodze z Pekinu do Polski

Samolot wyruszył z Warszawy w poniedziałek rano. Na jego pokładzie była także mama 24-latki. W środę wicepremier poinformował, że Klaudia jest już w drodze do Polski. "Z Pekinu wystartował do Polski specjalny samolot, w którym wraz z mamą i lekarzami jest Pani Klaudia!" - napisał nad ranem na platformie X.

Jak dodał, "kilkanaście godzin i będzie ona w naszym kraju". "Dziękuję wszystkim zaangażowanym w akcję powrotu Pani Klaudii do Polski. Trafi tu w ręce naszych najlepszych lekarzy!" - podkreślił Kosiniak-Kamysz we wpisie.

‼️Z Pekinu wystartował do Polski specjalny samolot, w którym wraz z mamą i lekarzami jest Pani Klaudia! Kilkanaście godzin i będzie ona w naszym kraju. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w akcję powrotu Pani Klaudii do Polski. Trafi tu w ręce naszych najlepszych lekarzy!… pic.twitter.com/iMSNQ2295K — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) June 3, 2026 Rozwiń Kosiniak-Kamysz o specjalnym locie po 24-letnią Polkę z Pekinu Źródło: X

Dramat Polki, ekstremalnie rzadki przypadek

Jak pisaliśmy wcześniej na tvn24.pl, 24-letnia Klaudia Uciechowska z Wałbrzycha wyjechała do Pekinu dwa lata temu. Realizowała trzeci rok studiów licencjackich z filologii chińskiej. Ubiegłego lata wróciła do Wrocławia, żeby obronić pracę dyplomową. Gdy dostała się na anglojęzyczne studia dziennikarskie w Chinach, spełniła swoje marzenie i wróciła do Azji.

W kwietniu Klaudia źle się poczuła i zemdlała, a potem dostała ataku psychotycznego. Po tym, jak spędziła cztery dni na oddziale psychiatrycznym w Pekinie, stan 24-latki nagle się pogorszył - okazało się, że ma zapalenie płuc i jest niewydolna oddechowo. Przeniesiono ją do innego szpitala i dopiero tam rozpoczęto diagnostykę.

Wstępnie rozpoznano autoimmunologiczne zapalenie mózgu wywołane przez potworniaka jajnika. Jak wyjaśniała w maju w rozmowie z tvn24.pl dr n. med. Emilia Gąsiorowska, specjalistka ginekologii onkologicznej, takie komplikacje zdarzają się ekstremalnie rzadko.

Zmianę na jajniku Klaudii usunięto operacyjnie. Niestety, doszło do powikłań - u młodej pacjentki rozwinęło się ostre, rozlane zapalenie otrzewnej, a także niedrożność jelita i perforacja dwunastnicy. Od kilku tygodni dziewczyna jest nieprzytomna. Przebywała na oddziale intensywnej terapii, podłączona do respiratora.

W transport 24-latki do Polski zaangażował się rząd, dlatego środki zebrane w ramach zbiórki, organizowanej przez rodziców kobiety, mają zostać przeznaczone na jej dalsze leczenie i rehabilitację.

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