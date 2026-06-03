Specjalny samolot z Klaudią już w drodze do Polski. Szef MON podał najnowsze informacje
Rodzice Klaudii Uciechowskiej prowadzą zbiórkę na portalu Siepomaga na leczenie i rehabilitację córki.
24-letnia Klaudia Uciechowska przebywała w śpiączce w szpitalu w Pekinie. U kobiety zdiagnozowano rzadkie powikłanie potworniaka jajnika. W niedzielę szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że studentkę do kraju przetransportuje specjalny samolot z wojskowym zespołem medycznym na pokładzie.
Klaudia w drodze z Pekinu do Polski
Samolot wyruszył z Warszawy w poniedziałek rano. Na jego pokładzie była także mama 24-latki. W środę wicepremier poinformował, że Klaudia jest już w drodze do Polski. "Z Pekinu wystartował do Polski specjalny samolot, w którym wraz z mamą i lekarzami jest Pani Klaudia!" - napisał nad ranem na platformie X.
Jak dodał, "kilkanaście godzin i będzie ona w naszym kraju". "Dziękuję wszystkim zaangażowanym w akcję powrotu Pani Klaudii do Polski. Trafi tu w ręce naszych najlepszych lekarzy!" - podkreślił Kosiniak-Kamysz we wpisie.
Dramat Polki, ekstremalnie rzadki przypadek
Jak pisaliśmy wcześniej na tvn24.pl, 24-letnia Klaudia Uciechowska z Wałbrzycha wyjechała do Pekinu dwa lata temu. Realizowała trzeci rok studiów licencjackich z filologii chińskiej. Ubiegłego lata wróciła do Wrocławia, żeby obronić pracę dyplomową. Gdy dostała się na anglojęzyczne studia dziennikarskie w Chinach, spełniła swoje marzenie i wróciła do Azji.
W kwietniu Klaudia źle się poczuła i zemdlała, a potem dostała ataku psychotycznego. Po tym, jak spędziła cztery dni na oddziale psychiatrycznym w Pekinie, stan 24-latki nagle się pogorszył - okazało się, że ma zapalenie płuc i jest niewydolna oddechowo. Przeniesiono ją do innego szpitala i dopiero tam rozpoczęto diagnostykę.
Wstępnie rozpoznano autoimmunologiczne zapalenie mózgu wywołane przez potworniaka jajnika. Jak wyjaśniała w maju w rozmowie z tvn24.pl dr n. med. Emilia Gąsiorowska, specjalistka ginekologii onkologicznej, takie komplikacje zdarzają się ekstremalnie rzadko.
Zmianę na jajniku Klaudii usunięto operacyjnie. Niestety, doszło do powikłań - u młodej pacjentki rozwinęło się ostre, rozlane zapalenie otrzewnej, a także niedrożność jelita i perforacja dwunastnicy. Od kilku tygodni dziewczyna jest nieprzytomna. Przebywała na oddziale intensywnej terapii, podłączona do respiratora.
W transport 24-latki do Polski zaangażował się rząd, dlatego środki zebrane w ramach zbiórki, organizowanej przez rodziców kobiety, mają zostać przeznaczone na jej dalsze leczenie i rehabilitację.