Nawet 2,5 tysiąca złotych miesięcznie do pensji. Dodatek dla mundurowych, którzy pozostaną w służbie

Doświadczeni policjanci będą mogli liczyć na specjalne dodatki w wysokości od 1500 złotych do 2500 złotych brutto miesięcznie, o ile zdecydują się pozostać w służbie. Odpowiednie zmiany w ustawie uchwalił już parlament i czekają tylko na podpis prezydenta.

Wprowadzenie dodatku motywującego funkcjonariuszy do pozostawania dłużej w czynnej służbie to pomysł komendanta głównego policji generalnego inspektora Jarosława Szymczyka. Szef policji przekonywał do tej idei kolejnych ministrów spraw wewnętrznych już od 2018 roku.