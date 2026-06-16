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Polska

Specjalne posiedzenie w MON. "Przygotowujemy Polskę na zwiększoną obecność wojsk USA"

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MON
Specjalne posiedzenie w MON w sprawie gwarancji dla obecności wojsk USA. Relacja reporterki TVN24
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
W Ministerstwie Obrony Narodowej trwa specjalne posiedzenie Komitetu Rady Ministrów ds. bezpieczeństwa. Zostało zwołane na wniosek wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, by omówić gwarancje finansowe, infrastrukturalne i logistyczne dla zwiększenia obecności wojskowej USA w Polsce.

Około godziny 7.30 rozpoczęło się posiedzenie Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego.

O tym, że odbędzie się ono przed wtorkowym posiedzeniem rządu, informowali w weekend premier Donald Tusk i Kosiniak-Kamysz. Szef rządu przekazał w sobotę, że na wniosek szefa MON we wtorek "Komitet Bezpieczeństwa będzie pracował nad przygotowaniem miejsc, infrastruktury, logistyki, pieniędzy pod kątem obecności wojsk amerykańskich w Polsce".

Szef MON informował, że posiedzenie Komitetu poprowadzi Tusk. "Przygotowujemy Polskę na zwiększoną obecność wojsk amerykańskich. Ważne i dobre decyzje dla Polski przed nami" - napisał Kosiniak-Kamysz w sobotę na X.

Kosiniak-Kamysz o gwarancjach dla obecności wojsk USA w Polsce

W poniedziałek w rozmowie z dziennikarzami szef MON mówił, że zawnioskował o takie posiedzenie, "by podjąć kluczowe decyzje w sprawie gwarancji dla amerykańskich wojsk, ich obecności w Polsce". - Gwarancje są potrzebne - związane z zabezpieczeniem finansowym, infrastrukturalnym, logistycznym, z inwestycjami, by całe rodziny [amerykańskich żołnierzy - red.] mogły się do Polski sprowadzić - powiedział.

Jak mówił, w posiedzeniu ma wziąć udział także przedstawiciel prezydenta i BBN. - Omówimy stan przygotowań. Będzie raport Sztabu Generalnego Wojska Polskiego - przekazał szef MON. - Decyzja jest po stronie amerykańskiej, ale po naszej stronie musi być pełna gotowość do przeprowadzenia bardzo ważnej operacji wzmocnienia obecności wojsk amerykańskich w Polsce - dodał.

- Celem jest oczywiście również przygotowanie rozwiązań o charakterze prawnym, potwierdzających naszą pełną gotowość - doprecyzował szef MON. Wskazał, że za złożonym kilka tygodni temu wnioskiem skierowanym do szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha "muszą nastąpić gwarancje, że Polska jest gotowa i ma swój plan na wzmocnioną obecność wojsk amerykańskich".

Minister wcześniej informował, że przekazał sekretarzowi obrony USA Pete'owi Hegsethowi oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce.

Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego to ciało pomocnicze działające przy rządzie, w którego posiedzeniach biorą udział między innymi ministrowie obrony i spraw wewnętrznych, minister sprawiedliwości, koordynator służb specjalnych oraz szef MSZ. W posiedzeniach - zależnie od tematyki - biorą także udział dowódcy wojskowi i szefowie służb. W skład komitetu wchodzi także przedstawiciel prezydenta.

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Źródło: TVN24, PAP
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Tagi:
Ministerstwo Obrony NarodowejWładysław Kosiniak-KamyszWojskoUSA
Justyna Sochacka
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
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