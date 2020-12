"Nie ma nigdzie na świecie, poza Polską, tak galopującej sekularyzacji młodego pokolenia"

Ankietowanych zapytano o to "jak oceniają działalność Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce"? Pozytywnie odpowiedziało 41 procent badanych, negatywnie aż 47 procent. - Nie trzeba być geniuszem, żeby podać najważniejsze przyczyny – stwierdza dominikanin o. Paweł Gużyński. - Oczywiście to będą niekończące się skandale pedofilskie, to będzie sojusz tronu z ołtarzem, to będą skandale finansowe, to będzie niewłaściwa postawa biskupów wobec świeckich – mówi filozof i etyk ks. prof. Andrzej Kobyliński.