"Mamy dużą emisję dymu i trudne warunki działań". Strażacy całą noc walczyli z wielkim pożarem

"To na pewno będzie długotrwała akcja"

- Mamy objęte pożarem prawie 8 tysięcy metrów kwadratowych różnych substancji – są to zgromadzone plastiki, są to substancje w DPL-ach (plastikowych zbiornikach – red.) o pojemności 1 tysiąca litrów o nieznanym nam jeszcze składzie chemicznym, ale bardzo palne. Mamy dużą emisję dymu i trudne warunki działań: jest duże promieniowanie cieplne, strażacy cały czas pracują w ochronie dróg oddechowych - relacjonował w środę po godzinie 21 nadbrygadier Kleszczewski.

- Potencjalnie to na pewno będzie długotrwała akcja, aby to wszystko ugasić – oceniał szef śląskiej PSP. - To będzie zależało od okoliczności, jak uda nam się ująć wodę i zapewnić odpowiednią ilość wody i ciśnienie. Przy takich działaniach hydranty nie dają rady, na szczęście mamy tutaj rzekę Przemszę – zaznaczył.

Spłonęła część hali

Dopytywany o palące się substancje, Kleszczewski mówił, że strażacy podejrzewają, że są to materiały ropopochodne, ewentualnie rozpuszczalniki. Uściślił też, że odgłosy mogące kojarzyć się z wybuchami wynikają z gwałtownego rozszczelniania się płonących pojemników pod wpływem temperatury. Pytany o szkodliwość dymu z pożaru Kleszczewski zastrzegł, że w bezpośrednim kontakcie jest on toksyczny, natomiast unosi się do góry – grupa chemiczna strażaków na bieżąco analizuje skład powietrza i dotąd nie było bezpośredniego zagrożenia dla mieszkańców. - Natomiast rozsądnie jest mieć po prostu zamknięte okna – wskazał. Strażacy starają się też ochronić przepływającą w bezpośrednim pobliżu pożaru rzekę Przemszę. - Monitorujemy, aby substancje popożarowe, czyli zanieczyszczona ciecz, do niej nie wpływała – będziemy to ograniczać poprzez stosowanie zastawek i wszystkich dostępnych nam instrumentów – mówił.