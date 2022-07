72-latek wypłacił pieniądze z banku. Policja: został napadnięty, pobity i okradziony przez 13-latka ze znajomym

72-letni mieszkaniec Sosnowca (woj. śląskie) wypłacił z banku 10 tysięcy złotych. Gdy wracał z pieniędzmi, został zaatakowany przez 25- i 13-latka. Napastnicy pobili i okradli mężczyznę. Za część gotówki - jak ustalili śledczy - kupili sobie telefony komórkowe. 25-latek usłyszał zarzut rozboju i trafił do aresztu. Z kolei 13-latek decyzją sądu rodzinnego został umieszczony w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

Do zdarzenia doszło w centrum Sosnowca. - Wchodzącego do przejścia podziemnego seniora zaatakowało dwóch młodych mężczyzn. Po brutalnym pobiciu, napastnicy zabrali mu 10 tysięcy złotych, które chwilę wcześniej 72-latek wypłacił w banku - informuje Sonia Kepper z policji w Sosnowcu. I dodaje, że zaatakowany mężczyzna trafił do szpitala.