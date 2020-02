11-latek zmarł w domu dziecka, prokuratura wszczyna śledztwo

W domu dziecka w Sosnowcu zmarł 11-latek. Okoliczności jego śmierci wyjaśnia prokuratura. Postępowanie prowadzone będzie pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka i narażenia go na bezpośrednie niebezpieczeństwo.

Do tragedii doszło w piątek po południu, krótko po powrocie podopiecznych domu dziecka ze szkoły. Gdy Piotrek zaczął się dusić, opiekunowie próbowali udrożnić drogi oddechowe i wezwali pomoc medyczną. Po przyjeździe na miejsce ekipy pogotowia lekarz stwierdził zgon chłopca.

Zastępca szefa Prokuratury Rejonowej Sosnowiec-Północ Michał Łukasik powiedział w poniedziałek, że śledztwo będzie prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci chłopca oraz narażenia go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Jak wyjaśnił prokurator, postępowanie ma doprowadzić zarówno do ustalenia przyczyny zgonu, jak i wyjaśnienia, czy nie doszło do nieprawidłowości w zakresie opieki. - Oczywiście nie przesądzamy, że w tym wypadku była jakakolwiek zła opieka nad dzieckiem, to są po prostu wstępne założenia – zaznaczył Łukasik.