"Całym swoim życiem dawał przykład". W Sopocie odsłonięto pomnik Władysława Bartoszewskiego

"Był moim ojcem, przyjacielem, mentorem"

- Przez 60 lat był moim ojcem, przyjacielem, mentorem. Miałem z nim bardzo bliskie stosunki. Wprowadził mnie do dyskretnego życia państwowego i zawsze aprobował to, co za jego wiedzą i zgodą działałem - mówił podczas uroczystości Władysław Teofil Bartoszewski, syn Władysława Bartoszewskiego, obecnie poseł PSL.