Interwencja policji na spotkaniu wigilijnym oficerów SOP. Dwóch majorów na komendzie

Wigilijne spotkanie oficerów Służby Ochrony Państwa zakończyło się scysją z innymi klientami warszawskiej restauracji i interwencją policji. Wobec dwóch majorów SOP, którzy trafili na komisariat, wszczęto postępowanie dyscyplinarne. Na nagraniu, do którego dotarliśmy, widać trzech policjantów siłujących się z leżącym na ziemi funkcjonariuszem.

Wtorek, 21 grudnia. Policja dostaje wezwanie do restauracji na Mokotowie. W niewielkim lokalu trwa zakrapiana alkoholem Wigilia, zorganizowana przez wysokich rangą funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, a zaraz obok "śledzik" grupy prawników.

"Trochę go potelepali"

- Były dwie rezerwacje obok siebie. Polało się sporo alkoholu i między tymi dwoma grupami doszło do awantury - mówi tvn24.pl osoba, która zna okoliczności zajścia.

Druga dodaje: - Prawnicy wezwali policję, bo czuli się nękani przez sopowców. Zanim przyjechał patrol, większość sopowców uciekła. Zostali dwaj, którzy byli pewnie za bardzo pijani, by uciec.

Rozmówca zbliżony do SOP incydent opisuje tak: - Obok Wigilię mieli prawnicy z jakiejś kancelarii. Jeden z nich trochę naszym dogadywał. Od słowa do słowa i skończyło się na tym, że go trochę "potelepali". Dwóch naszych funkcjonariuszy zostało zabranych przez policję na Wilczą.