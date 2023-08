Dwa najnowsze sondaże poparcia dla partii polityczych

Prawo i Sprawiedliwość pozostaje na prowadzeniu, utrzymując rezultat sprzed miesiąca - wynika z sondażu poparcia dla partii politycznych, przeprowadzonego na zlecenie "Rzeczpospolitej" przez IBRiS. Nieznaczny wzrost poparcia odnotowała druga w zestawieniu Koalicja Obywatelska. W Sejmie znalazłyby się jeszcze Konfederacja, Trzecia Droga oraz Lewica. Z kolei według najnowszego sondażu CBOS poparcie dla PiS wzrosło o 8 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego badania tej instytucji, natomiast dla Koalicji Obywatelskiej zmalało o 7 punktów procentowych. Na trzecim miejscu uplasowała się Konfederacja.

"Na politycznej mapie poparcia zmiany nie są wielkie. PiS notuje identyczne wskazania jak przed miesiącem – 33,4 proc. Nieznacznie zyskuje KO – 1 pkt proc., do 27,2 proc., Konfederacja traci z 12,7 na 12,4 proc., Lewica traci 1,4 pkt, do 9,3 proc., a Trzecia Droga spada o 0,8 pkt proc. (do 10 proc.)" - czytamy w poniedziałkowej "Rzeczpospolitej".