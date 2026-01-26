Sondaż zaufania do polityków. Komu rośnie, komu spada

Logo strona główna
Polska

ZAUFANIE
Nawrocki: jestem pełen uznania dla osiągnięcia przez Litwę pułapu wydatków 5,4 procent PKB na wzmacnianie bezpieczeństwa
Źródło: TVN24
Nadal najwięcej Polaków ufa prezydentowi Karolowi Nawrockiemu - wynika z sondażu przeprowadzonego dla Onetu przez IBRiS. Wzrosło jednak zaufanie do trzech polityków koalicji rządzącej: szefa dyplomacji, wicepremiera Radosława Sikorskiego, premiera Donalda Tuska i marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.
Kluczowe fakty:
  • Prezydent utrzymuje pozycję lidera sondażu zaufania pomimo lekkiego spadku.
  • Minister spraw zagranicznych i premier odnotowali wzrost zaufania o odpowiednio trzy oraz 4,4 pkt. proc.
  • Wzrostem zaufania może się pochwalić również czwarty w sondażu marszałek Sejmu.

Liderem styczniowego sondażu zaufania IBRiS dla Onetu jest Karol Nawrocki z wynikiem 47,7 proc. (25 proc. "zdecydowanie" mu ufa, a 22,7 proc. "raczej ufa"). Brak zaufania do prezydenta zadeklarowało 45,9 proc. badanych ("zdecydowanie nie ufa" 30,1 proc. badanych, "raczej nie ufa" 15,8 proc.). W grudniu zaufanie do głowy państwa wyrażało 49,3 proc. ankietowanych - przypomniał Onet. Oznacza to zatem spadek o 1,6 pkt. proc.

Politycy PiS "boją się Trumpa jak diabeł święconej wody"
Tuż za Nawrockim uplasował się wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, któremu ufa 44 proc. uczestników sondażu ("zdecydowanie ufa" 18,4 proc., a 25,6 proc. "raczej ufa"). Styczniowy wynik Sikorskiego to wzrost o trzy pkt proc. wobec grudniowego badania.

Podium zamyka premier Donald Tusk, któremu łącznie ufa 41,7 proc. badanych ("zdecydowanie" 16,1 proc., "raczej" - 25,6 proc.). Premierowi zaufało o 4,4 pkt proc. więcej osób niż w poprzednim badaniu. Brak zaufania do Sikorskiego i Tuska wyraża odpowiednio 48,3 oraz 53,3 proc. respondentów.

"W przypadku premiera Tuska to jego najlepszy wynik od kwietnia 2025 r. Po porażce Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich premierowi nie udawało się przekroczyć w sondażach zaufania IBRiS poziomu 40 proc." - zauważył Onet.

Nowy rekord marszałka Sejmu

Tuż poza podium znalazł się lider Lewicy i marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty z wynikiem 40,7 proc. (wzrost o 3,3 pkt proc.) wobec 45,2 proc. odpowiedzi negatywnych. Jak zauważył Onet, to nowy rekord Czarzastego, bo wcześniej zaufanie do niego utrzymywało się w okolicach 30 proc.

Wicemarszałek Sejmu oraz jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak znalazł się za Czarzastym; ufa mu 37,8 proc. uczestników badania (brak zaufania wyraża 40,8 proc.). Natomiast 34,9 proc. deklaruje zaufanie wobec wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Brak zaufania do szefa ludowców deklaruje 40,9 proc. ankietowanych. Kolejne miejsce zajął były premier, a obecnie poseł PiS Mateusz Morawiecki (34,7 proc. deklarujących zaufanie wobec 57,9 proc. nieufnych).

Wojna frakcji w PiS. "Ludzie boją się, mają rodziny na utrzymaniu"
"Warto podkreślić, że dla Bosaka oznacza to awans w rankingu i największy wśród polityków wzrost zaufania - aż o pięć pkt. proc. w porównaniu z grudniowym badaniem, w którym Bosak wypadał gorzej od Morawieckiego" - dodał Onet.

Na dalszych miejscach znaleźli się wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL) z wynikiem 29,7 proc. oraz wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z 29,4 proc. zaufania.

Kaczyński bliżej Brauna

Na 10. miejscu w rankingu jest Jarosław Kaczyński, który cieszy się zaufaniem 27,6 proc. badanych. Prezes PiS notuje spadek w porównaniu z poprzednim miesiącem - to 3,3 pkt proc. mniej. "Oznacza to także, że lider prawicy wynikowo zbliża się do Grzegorza Brauna (25,3 proc.), któremu z kolei ufa coraz więcej przebadanych Polaków (+1,7 proc. w porównaniu z grudniem)" - dodał portal.

Byłemu marszałkowi Sejmu Szymonowi Hołowni ufa 25,1 proc. badanych, a drugiemu liderowi Konfederacji Sławomirowi Mentzenowi 24,2 proc. "Ten ostatni zanotował zresztą najbardziej dotkliwy spadek zaufania w całym rankingu - to aż 6,6 pkt proc. mniej w porównaniu z grudniowym badaniem" - dodał Onet. Na ostatnim miejscu z wynikiem 23,4 proc. znalazł się Adrian Zandberg, co także oznacza spadek o 3,9 pkt proc. w porównaniu z grudniem.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) dla Onetu został zrealizowany w dniach 20-21 stycznia 2026 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej 1,1 tys. dorosłych Polaków.

1 godz 2 min
"Usłyszałam, że sprawy były trudne, oskarżenia poważne". Co wydarzyło się w Pałacu Prezydenckim?
Podcast polityczny

Autorka/Autor: wac//az

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Paweł Supernak, Marcin Obara, Olivier Matthys/PAP/EPA

TAGI:
Karol Nawrocki, Donald Tusk, Radosław Sikorski, Mateusz Morawiecki, Krzysztof Bosak, Sławomir Mentzen, Włodzimierz Czarzasty, Władysław Kosiniak-Kamysz, Jarosław Kaczyński
