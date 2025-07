Sondaż zaufania. Nowy lider i znaczny spadek jednego polityka

Nawrocki rozmawiał z Hołownią. O "trzech zasadniczych rzeczach" Źródło: TVN24

Najnowszy ranking zaufania do polityków, przygotowany przez pracownię IBRiS, przyniósł zmianę na pozycji lidera. Został nim prezydent elekt. Karolowi Nawrockiemu ufa 46,8 proc. badanych. To wynik lepszy o 4,9 punktu procentowego niż jeszcze przed miesiącem. Nieufność do Nawrockiego deklaruje niemal tyle samo uczestników sondażu - 46,2 proc., a 6,6 proc. ma do niego neutralny stosunek.

Najlepiej oceniony w poprzedniej edycji badania Radosław Sikorski zajął tym razem drugie miejsce. Obecnie ufa mu 42,2 proc. badanych, czyli o 1 p.p. mniej niż w czerwcu. Nieufność wobec ministra spraw zagranicznych deklaruje 40,6 proc. respondentów, a 15,8 proc. ma o nim neutralne zdanie.

Stosunkowo wysoko respondenci oceniają też Rafała Trzaskowskiego. Prezydent Warszawy cieszy się zaufaniem 40,5 proc. badanych. Jest to jednak wynik o 1,2 punktu proc. gorszy niż w czerwcu. 49,2 proc. uczestników sondażu politykowi KO nie ufa, neutralne zdanie ma o nim 9,4 proc. badanych.

Komu ufają Polki i Polacy? Sondaż

Tuż poza pierwszą trójką rankingu znalazł się Krzysztof Bosak, któremu ufa 38,1 proc. obecnie badanych (o 3 p.p. więcej niż w czerwcu). Dalej uplasowali się Mateusz Morawiecki (37 proc.), Andrzej Duda (36,9 proc.), Magdalena Biejat (35,4 proc.), Sławomir Mentzen (35,2 proc.) oraz Donald Tusk (35,1 proc.).

Ostatnie miejsce zestawienia zajął Szymon Hołownia. Marszałkowi Sejmu ufa obecnie 18,5 proc. ankietowanych, a nie ufa aż 62,9 proc. badanych. Obojętność wobec niego deklaruje 17,7 proc. respondentów. Względem poprzedniego badania lider Polski 2050 odnotował spadek aż o 9 p.p. Tak znaczny odsetek negatywnych odpowiedzi sprawił, że Szymon Hołownia został nowym liderem listy polityków, którym Polacy najbardziej nie ufają. Wyprzedził przy tym Jarosława Kaczyńskiego, co do którego brak zaufania deklaruje 61,6 proc. uczestników badania. Prezesowi PiS ufa 31,7 proc. ankietowanych, a 6,7 proc. ma o nim obojętne zdanie.

Badanie zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS w dniach 25-27 lipca 2025 r. na ogólnopolskiej próbie 1,1 tys. osób. Sondaż realizowano metodą telefoniczną, wykorzystując standaryzowane wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo (CATI).